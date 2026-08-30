İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Birlik Haftası vesilesiyle yayımladığı mesajda tüm İslam ülkelerine ABD ve Siyonist rejime karşı birleşme çağrısında bulunarak İran halkına da iç birlik uyarısında bulundu.

Uzun süredir sessizliğini koruyan İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Birlik Haftası vesilesiyle yayımladığı kapsamlı mesajda, tüm Müslüman ülkeleri ABD ve İsrail’e karşı ortak hareket etmeye ve birleşmeye çağırdı. Hamaney, özellikle Batı Asya ve Körfez ülkelerinin yöneticilerine seslenerek "gerçek düşmanlarını tanımaları" gerektiğini savunurken, İran halkına da birliği koruma çağrısı yaptı.

İran halkına ve tüm Müslüman ülkelere seslenen Hamaney şunları söyledi:

"Bu çağda, böyle bir eylemi kim nasıl kendi cehaletine ve dikkatsizliğine bağlayabilir? Oysa bugün, dünya üzerindeki tiranlar ve özellikle de suçlu Amerika, sömürgecilik hedeflerinin ve emperyalist ve egemenlikçi planlarının iğrenç maskelerini yüzünden kaldırmış, aldatıcı kadife eldivenlerini çıkarmış ve kanlı pençelerini tüm dünyaya göstermiştir? Şimdi Müslümanların düşünmesi ve olayları daha yakından incelemesi zamanıdır. Eğer Müslümanlar, sıkıca bir araya gelmiş tek bir yumruk olsalardı, Filistin halkı bu kadar savunmasız bir şekilde, işgalcilerin zulmüne ve suçlarına maruz kalır mıydı?

Türkiye dahil birçok ülkeye seslenen Mücteba Hamaney'den birleşme çağrısı! "Gerçek düşmanımızı tanıyalım"

KÖRFEZ ÜLKELERİNİ SUÇLADI

Eğer Körfez'in çevresindeki ülkeler ve devletler, İslam bayrağı altında birliği sürdürselerdi, kimliksiz ve yozlaşmış kişiler, binlerce kilometre uzaktan kendi topraklarına ve varlıklarına göz dikme cesaretini bulabilirler miydi? Benim, özellikle de Batı Asya ülkeleri ve Körfez çevresindeki ülkelerdeki İslam ülkelerinin yöneticilerine olan kesin ve sürekli tavsiyem şudur: Gerçek düşmanınızı tanıyın, planlarını öğrenin ve onlarla mücadele edin. İslam ümmetinin sorunlarının çözümü, birlik, dostluk ve iyilik yolunda işbirliğidir.

İSLAM DÜNYASINI PARÇALAMA PLANLARI

Mesajının devamında Hamaney İslam dünyasını hedef alan planlardan bahsetti:

"Suçlu Amerika hükümeti ve sahte Siyonist rejim, bu birliğin ve dostluğun amansız düşmanlarıdır. Onlar sadece ülkemiz, İran halkı ve muazzam İslam direniş cephesinin düşmanları değil; aynı zamanda tüm İslam ümmetinin, özellikle de Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinin düşmanıdırlar. Bu konuda, bu ülkelerin yöneticileri de dahil olmak üzere, birçokları onların işbirlikçisi olarak kabul edilir; tıpkı, emperyalistlerin bazı İslam ülkelerinin liderlerine karşı açık saygısızlık ve çirkin ifadeler kullanmalarının, yakın tarihimizde ve hafızamızda olduğu gibi. Birlik ve ayrılık içermeme ilkesi, İslam'ın düşman ve dostlarla ilişkiler konusunda ilk öğretisidir.

İtikadi ve dini farklılıklar, düşmanın İslam'a karşı önemli hedeflerinden biridir ve o, bundan büyük ölçüde faydalanmaktadır. Ancak, buna yetinmeyecektir ve farklı ırklar, kültürler, toplumlar, ekonomiler, siyaset ve coğrafya arasındaki farklılıkları, İran'daki ve diğer tüm İslam ülkelerindeki Müslümanlar arasında ayrılığa neden olmak için bahane ederek kullanmaya çalışacaktır. Bu şekilde, İslam Ümmetinin parçalanmasına ve gücünün zayıflamasına tanık olacak, uygun bir zamanda da üzerlerinde egemenliğini kurmaya çalışacaktır."

Türkiye dahil birçok ülkeye seslenen Mücteba Hamaneyden birleşme çağrısı! Gerçek düşmanımızı tanıyalım

İran halkına tavsiye veren Mücteba Hamaney şunları aktardı:

"Ancak ikinci dersi, küfür karşısında birbirimizi savunmak ve üçüncü dersi, Müslümanların maddi ve manevi yaşamlarının çeşitli alanlarındaki işbirliği ve sinerjidir: zenginlik, güvenlik, bilim ve ilerleme. Bu yolun sonunda, yeni ve şanlı bir İslam medeniyetine ulaşılacaktır. Bu nedenle, birlik, sevgili İslam medeniyetine ulaşmanın temelidir. Bu kavramsal ve düşünsel paket, bizim İslam dünyası için olan arzumuzu yansıtmaktadır ve bu, sevgili İran'da büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Bu nedenle, bu hizmetkarın, tüm İran halkına olan tavsiyesi şudur: Hiçbir şekilde kendileri arasında herhangi bir ayrılığa izin vermesinler."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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