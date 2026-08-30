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Teknoloji

iPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı

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iPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı

Bir iPhone 17 Pro, koruyucu kılıf dayanıklılığını göstermek için stratosferden paraşütsüz olarak bırakıldı. Yaklaşık 25 dakika boyunca düşen telefon, beş saatlik aramanın ardından çalışır durumda bulundu ve Guinness Dünya Rekoru kazandırdı.

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Akıllı telefonların dayanıklılığını göstermek için yapılan düşürme testlerinde çıta kelimenin tam anlamıyla yükseldi. Kılıf üreticisi RhinoShield ile havacılık şirketi Sent Into Space, AirX isimli koruyucu kılıfa yerleştirdikleri iPhone 17 Pro’yu 30 bin 607 metre yükseklikten yere bıraktı.

Bu yükseklik, yolcu uçaklarının normal seyir irtifasının üç katından fazla. Yaklaşık 25 dakika süren düşüşün ardından bulunan telefonun dış bölümünde görünür bir hasar olmadığı ve temel işlevlerini koruduğu açıklandı.

Gerçekleştirilen deneme, Guinness Dünya Rekorları tarafından “koruyucu kılıf içindeki bir cep telefonunun doğal yüzeye en yüksekten bırakılması” kategorisinde rekor olarak tescillendi.

iPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı
Başlık ResmiiPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı

BALONLA STRATOSFERE TAŞINDI

Deneme 24 Haziran’da İsveç’in kuzeyindeki Kiruna bölgesinde gerçekleştirildi. iPhone 17 Pro, RhinoShield AirX kılıf içerisindeyken yüksek irtifa balonuna bağlanarak 30 bin 607 metreye çıkarıldı.

Belirlenen irtifaya ulaşılmasının ardından telefon uzaktan kumandalı mekanizma yardımıyla balondan ayrıldı.

Guinness kuralları, rekorun geçerli sayılması için yere ilk olarak koruyucu kılıfın temas etmesini gerektiriyordu. Bu nedenle telefonu kontrollü biçimde yavaşlatacak bir kurtarma sisteminin kullanılmasına izin verilmedi.

iPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı
Başlık ResmiiPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı

SICAKLIK EKSİ 60 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

iPhone 17 Pro’nun karşılaştığı tek zorluk yere çarpma değildi. Telefon, balonla yükselirken ve düşerken son derece düşük hava basıncıyla beraber eksi 60 dereceye ulaşan sıcaklıklara maruz kaldı.

Yüksek irtifada atmosfer basıncı deniz seviyesinin küçük bir bölümüne kadar düşebiliyor. Düşük sıcaklıklar da lityum iyon bataryaların geçici olarak güç kaybetmesine, cihazın kapanmasına veya ekranın tepki vermemesine neden olabiliyor.

RhinoShield, deneme öncesinde AirX kılıfı düşük sıcaklık ve değişen atmosfer basıncı altında test ettiğini belirtiyor. Telefon için ise özel bir ısıtma veya yalıtım sistemi kullanılmadı.

iPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı
Başlık ResmiiPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı

TELEFONU BULMAK DÜŞÜŞTEN DAHA UZUN SÜRDÜ

Telefonun stratosferden yere ulaşması yaklaşık 25 dakika sürdü. Ancak İsveç’in ıssız arazisine inen cihazın bulunması bundan çok daha uzun zaman aldı.

Telefondaki takip sistemi, ekibin arama alanını yaklaşık iki kilometrelik bir bölgeye kadar daraltmasını sağladı. Buna rağmen cihazın yerini belirlemek beş saatten uzun sürdü.

iPhone 17 Pro bulunduğunda Guinness yetkilileri tarafından temel işlevleri kontrol edildi. Telefonun açılıp kapatılabildiği, arama yapabildiği ve fotoğraf çekebildiği doğrulandı. Cihazın dış bölümünde de görünür bir hasara rastlanmadığı bildirildi.

iPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı
Başlık ResmiiPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı

REKOR İPHONE’A DEĞİL, TELEFON VE KILIF İKİLİSİNE AİT

Guinness tarafından verilen rekor, çıplak bir telefonun düşürülmesini değil koruyucu kılıf içerisindeki cihazı kapsıyor.

AirX kılıfın çevresinde, çarpma sırasında sıkışarak enerjinin telefona ulaşmasını azaltan hava destekli bir yapı bulunuyor. Üretici, bu tasarımın otomobil hava yastıklarından ve spor ayakkabılarındaki darbe emici malzemelerden esinlenilerek geliştirildiğini belirtiyor.

iPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı
Başlık ResmiiPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı

30 KİLOMETREDEN DÜŞMEK TAHMİN EDİLDİĞİ KADAR SERT OLMAYABİLİR

“30 kilometreden düşüş” ifadesi ilk bakışta telefonun sürekli hızlanarak olağanüstü yüksek bir hızla zemine çarptığını düşündürebilir. Ancak atmosfer içinde düşen bir cisim sonsuza kadar hızlanmıyor.

Cisim hızlandıkça karşılaştığı hava direnci artıyor. Hava direnci ile yer çekimi dengelendiğinde terminal hız adı verilen seviyeye ulaşılıyor ve düşme hızı artık önemli ölçüde yükselmiyor.

Telefonun hızı, düşüş sırasında hangi yüzeyinin havaya dönük olduğuna ve ne kadar savrulduğuna göre değişiyor. Bu tür bir telefonun saatte yaklaşık 48 ila 160 kilometre arasında terminal hıza ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bu nedenle 30 kilometrelik irtifa etkileyici görünse de telefon yere, daha düşük bir irtifadan bırakılan ve terminal hıza ulaşmış benzer bir cihazdan çok daha hızlı çarpmamış olabilir.

Denemenin asıl zorluğunu yüksekliğin kendisinden çok uzun süreli düşüş, kontrolsüz dönüşler, son derece düşük sıcaklık, düşük basınç ve doğal zemine paraşütsüz iniş oluşturdu.

iPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı
Başlık ResmiiPhone 17 Pro 30 kilometreden yere atıldı: Telefonda görünür hasar oluşmadı

DAHA ÖNCE DE UÇAKTAN DÜŞEN BİR İPHONE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞTİ

2024 yılında Alaska Airlines’a ait bir uçağın gövde panelinin havada kopması sırasında bir iPhone yaklaşık 16 bin feet, yani 4 bin 900 metre yükseklikten düşmüştü.

Yol kenarında bulunan telefonun ekranında kırık olmadığı ve çalışmaya devam ettiği görülmüştü. Cihazın otluk bir alana düşmesi ve terminal hız sınırı, kazayı atlatmasına yardımcı olan etkenler arasında değerlendirilmişti.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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