Shakhtar Donetsk efsanesi Fenerbahçe'ye meydan okudu!
Shakhtar Donetsk'in efsane golcüsü Viktor Grachev, Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi. Grachev, Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibinin sarı-lacivertlileri yenebileceğini savunurken, lig aşamasında 12 puan hedeflediklerini söyledi.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Shakhtar Donetsk'te kura çekiminin ardından dikkat çeken açıklamalar geldi. Ukrayna temsilcisinin efsane golcülerinden Viktor Grachev, Arda Turan yönetimindeki takımın sarı-lacivertliler karşısında galibiyet alabileceğini söyledi.
"FENERBAHÇE'Yİ YENEBİLİRİZ"
Shakhtar'ın eski golcüsü Viktor Grachev, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirirken Arda Turan ve öğrencilerine güvendiğini belirtti.
Ukraynalı futbol adamı, Shakhtar'ın Fenerbahçe'yi mağlup edebilecek güce sahip olduğunu ifade ederek, "Fenerbahçe'yi yenebiliriz" mesajı verdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN İDDİALI HEDEF
Grachev, yalnızca Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili değil, Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki genel hedefleri konusunda da iddialı konuştu.
Ukrayna ekibinin lig aşamasında 12 puan toplayabileceğini savunan Grachev, Arda Turan'ın takımının Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda başarılı olabileceğine inandığını ortaya koydu.