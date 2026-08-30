2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihte açılacağını araştırmaya başladı. Yarın (31 Ağustos Pazartesi) okul var mı, okullar ne zaman açılıyor merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi çalışma takvimine göre yeni eğitim döneminin başlangıç tarihi belli oldu.

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlık süreci Eylül ayında başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Peki, Yarın (31 Ağustos Pazartesi) okul var mı, okullar ne zaman açılıyor?

YARIN 31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ OKUL VAR MI?

31 Ağustos 2026 Pazartesi günü okullar açılmayacak. Öğretmenlerin yeni eğitim yılına hazırlık amacıyla yapacağı mesleki çalışmalar ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Yarın (31 Ağustos Pazartesi) okul var mı, okullar ne zaman açılıyor? Uyum haftası başlıyor!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yarın (31 Ağustos Pazartesi) okul var mı, okullar ne zaman açılıyor? Uyum haftası başlıyor!

UYUM HAFTASI NE ZAMAN, 5. SINIFLARA UYUM HAFTASI VAR MI?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ortaokul 5. sınıf öğrencileri için de aynı tarihlerde yeni eğitim ortamına alışmalarını sağlamak amacıyla rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yarın (31 Ağustos Pazartesi) okul var mı, okullar ne zaman açılıyor? Uyum haftası başlıyor!

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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