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250 bin TL cezayı duyunca polis aracını tekmeledi, yetmedi ‘Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum’ diye gözdağı verdi

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Eskişehir’de alkollü araç kullanırken yakalanan kız arkadaşına 250 bin TL ceza kesilmesine sinirlenen şüpheli, önce polis aracına tekme attı, sonra “Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum" diyerek gözdağı vermeye çalıştı.

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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde sivil trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Z.S.K., alkol testinde 1.23 promil alkollü çıktı. Ekipler, sürücü Z.S.K.'ya 250 bin TL, araç sahibine ise ilgili maddelerden 40 bin TL olmak üzere toplamda 290 bin TL idari para cezası uyguladı.

250 bin TL cezayı duyunca polis aracını tekmeledi, yetmedi ‘Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum’ diye gözdağı verdi
Başlık Resmi250 bin TL cezayı duyunca polis aracını tekmeledi, yetmedi ‘Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum’ diye gözdağı verdi

Yapılan incelemelerde, sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve direksiyon başına ehliyetsiz geçtiği belirlendi.

POLİS ARACINI TEKMELEDİ

Sürücünün erkek arkadaşı, kız arkadaşına yazılan cezaya öfkelenerek, bir kez sivil polis aracına, üç kez de kendi otomobillerine olmak üzere toplam dört defa tekme attı. Ardından polislere “Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum" dedi.

250 bin TL cezayı duyunca polis aracını tekmeledi, yetmedi ‘Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum’ diye gözdağı verdi
Başlık Resmi250 bin TL cezayı duyunca polis aracını tekmeledi, yetmedi ‘Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum’ diye gözdağı verdi

Sürücü Z.S.K. gerekli adli ve idari işlemler için polis merkezine götürülürken, teslim alınmayan otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

250 bin TL cezayı duyunca polis aracını tekmeledi, yetmedi ‘Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum’ diye gözdağı verdi
Başlık Resmi250 bin TL cezayı duyunca polis aracını tekmeledi, yetmedi ‘Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum’ diye gözdağı verdi
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir
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