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Dünya

Gök Vatan"da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!

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Gök Vatan
Fotoğraf Başlığı Gök Vatan da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!

Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET’in Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek ilk serisi, Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, tarihi başarıyı sosyal medya hesabından duyurarak emeği geçenlere teşekkür etti.

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Türkiye’nin savunma sanayindeki öncü projelerinden HÜRJET’te seri üretim sürecinin en kritik aşamalarından biri daha tamamlandı.

2017’de başlatılan proje kapsamında 25 Nisan 2023’te ilk kez gökyüzüyle buluşan ve prototip testlerinde süpersonik hıza ulaşan HÜRJET, bu kez Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek ilk seri üretim uçağıyla havalandı.

Gök Vatan"da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!
Başlık ResmiGök Vatan"da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek ilk seri üretim HÜRJET, son montaj hattı faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer ve taksi testlerini başarıyla geçti.

İlk prototipin de eşlik ettiği uçuşta 18 dakika havada kalan yerli jet, ilk uçuşunu güvenli bir şekilde tamamladı.

Gök Vatan"da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!
Başlık ResmiGök Vatan"da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!

HALUK GÖRGÜN’DEN "GÖK VATAN" MESAJI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, gerçekleşen tarihi uçuşa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"HÜRJET’imizi Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünde Gök Vatan’la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün millî havacılığımızın kanatlarında yükselmeye devam edecek."

Gök Vatan"da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!
Başlık ResmiGök Vatan"da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!

Görgün; Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TUSAŞ personeli, mühendisler, teknisyenler ve projede emeği bulunan tüm paydaşlara teşekkür ederken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Gök Vatan"da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!
Başlık ResmiGök Vatan"da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!

İLK AŞAMADA 6 ADET HÜRJET ÜRETİLECEK

Prototip uçaklarla yürütülen test ve doğrulama faaliyetlerinin yanı sıra, teslimat konfigürasyonundaki HÜRJET’ler için üretim ve montaj çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor.

Gök Vatan"da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!
Başlık ResmiGök Vatan"da tarih yazıldı: İlk seri üretim HÜRJET gökyüzüyle buluştu!

İlk aşamada 6 adet HÜRJET’in üretilmesi planlanırken, proje Türk mühendisliğinin havacılık alanındaki bağımsızlık ve küresel rekabet hedeflerine güçlü bir katkı sunmayı sürdürüyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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