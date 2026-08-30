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Spor

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe için dikkat çeken itiraf: "Şartlar gerektirirse"

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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe için dikkat çeken itiraf:

Hull City'nin sahibi ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübe başkan olma ihtimali, yöneticilik dönemi ve Aziz Yıldırım'la yaşadığı loca tartışması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Yarın öbür gün ne olur hiç bilemem" sözleriyle başkanlık kapısını tamamen kapatmadı.

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Hull City'nin sahibi ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan Ilıcalı, Fenerbahçe'ye başkan olma ihtimali, yöneticilik döneminde edindiği tecrübeler ve Aziz Yıldırım ile yaşadığı loca tartışması hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalıdan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler: Şartlar gerektirirse...
Başlık ResmiAcun Ilıcalıdan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler: Şartlar gerektirirse...

"FENERBAHÇE'YE BAŞKAN OLMA HAYALİM YOK"

Fenerbahçe'ye ileride başkan olma gibi bir hedefinin bulunup bulunmadığı sorulan Acun Ilıcalı, hayatı boyunca geleceğe yönelik makam hedefleri koymadığını söyledi.

Ilıcalı, "Hayatımda hiçbir zaman, hiçbir dönemimde, böyle ileride şöyle olayım demedim. Sıfır, bak sıfır diyorum. Bütün başarı hikayemde bir adım sonrasını hep karar vererek doğru adım attım" ifadelerini kullandı.

Geleceğe ilişkin kesin hedefler belirlemenin kişiyi yanlış yönlendirebileceğini belirten Ilıcalı, şartların ileride kendisini farklı bir noktaya taşıması halinde Fenerbahçe için elinden gelen fedakarlığı yapacağını dile getirdi.

Acun Ilıcalıdan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler: Şartlar gerektirirse...
Başlık ResmiAcun Ilıcalıdan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler: Şartlar gerektirirse...

"FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI BENİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Fenerbahçe taraftarının kulübün gücünün oluşmasındaki rolüne de değinen Ilıcalı, taraftarların forma ve maç bileti gibi harcamalarının kulübün ekonomik yapısına önemli katkı sağladığını söyledi.

Ilıcalı, "Bizim taraftarımız en fedakar. Adam belli bir maaşından paralar verip formasını alıyor, maça gidiyor. Onun yaptığı fedakarlık, o tribünlere gelmesi, desteklemesi, o gişedeki ufacık diye gözüken rakamlar aslında birleştiği zaman Fenerbahçe oluyor" dedi.

Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığı dönemden pişman olmadığını da belirten Ilıcalı, bu sürecin kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını ifade etti.

Acun Ilıcalıdan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler: Şartlar gerektirirse...
Başlık ResmiAcun Ilıcalıdan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler: Şartlar gerektirirse...

"FENERBAHÇE'DEKİ 1 YIL BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Yöneticilik döneminde yaşadığı zorluklardan ders çıkardığını söyleyen Ilıcalı, "Fenerbahçe'deki 1 yıl bana çok şey kattı. Yönetici olarak tecrübe kattı. Belki de bugün Premier Lig'de o yüzden varım" diye konuştu.

Acun Ilıcalıdan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler: Şartlar gerektirirse...
Başlık ResmiAcun Ilıcalıdan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler: Şartlar gerektirirse...

AZİZ YILDIRIM'LA LOCA TARTIŞMASI

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım ile yaşadığı loca tartışmasına da değindi. Konuyla ilgili mahkemeye başvurduğunu belirten Ilıcalı, mahkemenin kısa süre içerisinde lehine karar verdiğini söyledi. Ilıcalı, "Bunlar tabii ki üzücü şeyler. Mahkemeye başvurdum ben de. Mahkeme zaten hemen 15-20 günde karar verip, 'Böyle bir şey olamaz, loca verilecektir' diye karar verdi" ifadelerini kullandı.

Programda Fatih Altaylı da Aziz Yıldırım'ın tutumunu eleştirerek, "Aziz Bey kendine yakışmayan bir tavır içerisinde. Hiç hoş değil Aziz Bey'in böyle yapışı" değerlendirmesinde bulundu.

Ilıcalı ise yaşanan tartışmanın geride bırakılması ve Fenerbahçe'nin sportif başarısına odaklanılması gerektiğini vurguladı. "İnşallah bu konuda en azından başkanın sakinleşmesiyle takıma konsantre olur. Biz de başarıyı yakalarız. Fenerbahçe'nin başarısı benim için her şeyden önemli" dedi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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