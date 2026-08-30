Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

MasterChef eleme adayı kim oldu, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayları!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
MasterChef eleme adayı kim oldu, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayları!
Fotoğraf Başlığı MasterChef eleme adayı kim oldu, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayları!

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından eleme potası tamamlandı. Kırmızı ve mavi takımın künefe yapmak için tezgah başına geçtiği 29 Ağustos bölümünde takım oyununun yanı sıra bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve eleme oylaması da gerçekleştirildi. MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım, eleme gecesi öncesinde merak konusu oldu.

Kaydet
a- | +A

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık mücadelesi 29 Ağustos Cumartesi akşamı ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle ilerleyen gecede yarışmacılar önce takım dokunulmazlığı için karşı karşıya geldi. Kaybeden takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun ve ardından yapılan oylamanın tamamlanmasıyla haftanın son iki eleme adayı da belirlendi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 29 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın 7. ve 8. eleme adayları Hasan Alp ve Şükran oldu. Gecenin ilk etabında kırmızı ve mavi takım, haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için mücadele etti. Şefler yarışmacılardan 45 dakika içerisinde künefe hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirme sonucunda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Hazırlanan tabakların değerlendirilmesinin ardından Emre bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Emre, eleme potasına göndereceği isim olarak Hasan Alp'i seçti. Daha sonra gerçekleştirilen takım oylamasında ise en fazla oyu alan Şükran haftanın son eleme adayı olarak potaya girdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayları!
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayları!

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef'te hafta boyunca oynanan dört dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasında yer alan yarışmacıların tamamı belli oldu. Önceki bölümlerde Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep ve Kübra eleme adayı olmuştu. Son dokunulmazlık mücadelesinin ardından Hasan Alp ve Şükran'ın da potaya girmesiyle eleme gecesinde yarışacak sekiz isim netleşti.

MasterChef haftanın eleme adayları şöyle:

  • Şadi
  • Nilay
  • Simge
  • Ayşe
  • Recep
  • Kübra
  • Hasan Alp
  • Şükran

Eleme potasında yer alan sekiz yarışmacı, MasterChef'teki yolculuklarına devam edebilmek için eleme gecesinde yeniden mutfağa girecek. Yarışmacıların hazırladığı tabaklar Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından değerlendirilecek. Gecenin sonunda performansı yeterli bulunmayan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek.

İLGİLİ HABERLER
MasterChef 5 ve 6. eleme adayları kimler oldu? MasterChef
HABERLER
MasterChef 5 ve 6. eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te eleme potasına kalan isimler
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
"Durumu iyi, espri bile yapıyor!"
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
O ÜLKERE DİKKAT!
O ÜLKERE DİKKAT!
Schengen vize raporunda Türkiye detayı ortalığı karıştırdı
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
Mücteba Hamaney Türkiye dahil birçok ülkeye seslendi!
SKANDALDA BİR GÖZALTI DAHA!
SKANDALDA BİR GÖZALTI DAHA!
Güzellik merkezindeki gizli kamera düğümü çözülüyor
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
Ünlü şarkıcının 21 milyar TL’lik mirası kime kalacak?
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
Ev sahiplerinin şartları bitmiyor
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
KİLO VERDİREN SAKIZ!
KİLO VERDİREN SAKIZ!
Mide asidini dengeliyor, bağırsakları hareketlendiriyor
ADIM ATAR ATMAZ SİLAH ÇEKTİ
ADIM ATAR ATMAZ SİLAH ÇEKTİ
Çocuk kavgası sonrası dehşete düşüren görüntü
DUVARI KIRDILAR
DUVARI KIRDILAR
9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
Türkiye'nin Suriye'deki konumu bölge için umut oldu
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
200 binden başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir...
BU NASIL DANIŞMAN!
BU NASIL DANIŞMAN!
Fuhuş, taciz, tehdit ve Gülistan Doku iddiaları
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İsviçre’deki Rave partisinde kanlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı var! Katil zanlısı her yerde aranıyor
İsviçre’deki Rave partisinde kanlı saldırı: Ölü ve yaralı var
Kaydet
24 yıl sonra yeniden görüntülendi! Kızıldeniz’den geldi, Akdeniz’e yerleşiyor!
Kelebek Balığı, Antalya'da 24 yıl sonra yeniden görüntülendi
Kaydet
Yarın (31 Ağustos Pazartesi) okul var mı, okullar ne zaman açılıyor? Uyum haftası başlıyor!
Yarın (31 Ağustos Pazartesi) okul var mı, okullar ne zaman açılıyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.