MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından eleme potası tamamlandı. Kırmızı ve mavi takımın künefe yapmak için tezgah başına geçtiği 29 Ağustos bölümünde takım oyununun yanı sıra bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve eleme oylaması da gerçekleştirildi. MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takım, eleme gecesi öncesinde merak konusu oldu.

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık mücadelesi 29 Ağustos Cumartesi akşamı ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle ilerleyen gecede yarışmacılar önce takım dokunulmazlığı için karşı karşıya geldi. Kaybeden takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun ve ardından yapılan oylamanın tamamlanmasıyla haftanın son iki eleme adayı da belirlendi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 29 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın 7. ve 8. eleme adayları Hasan Alp ve Şükran oldu. Gecenin ilk etabında kırmızı ve mavi takım, haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için mücadele etti. Şefler yarışmacılardan 45 dakika içerisinde künefe hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirme sonucunda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Hazırlanan tabakların değerlendirilmesinin ardından Emre bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Emre, eleme potasına göndereceği isim olarak Hasan Alp'i seçti. Daha sonra gerçekleştirilen takım oylamasında ise en fazla oyu alan Şükran haftanın son eleme adayı olarak potaya girdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayları!

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef'te hafta boyunca oynanan dört dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasında yer alan yarışmacıların tamamı belli oldu. Önceki bölümlerde Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep ve Kübra eleme adayı olmuştu. Son dokunulmazlık mücadelesinin ardından Hasan Alp ve Şükran'ın da potaya girmesiyle eleme gecesinde yarışacak sekiz isim netleşti.

MasterChef haftanın eleme adayları şöyle:

Şadi

Nilay

Simge

Ayşe

Recep

Kübra

Hasan Alp

Şükran

Eleme potasında yer alan sekiz yarışmacı, MasterChef'teki yolculuklarına devam edebilmek için eleme gecesinde yeniden mutfağa girecek. Yarışmacıların hazırladığı tabaklar Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından değerlendirilecek. Gecenin sonunda performansı yeterli bulunmayan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek.

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