İsviçre’nin Aarau kentindeki bir rave partisinde düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı bir insan avı başlatan polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

İsviçre'nin kuzeyindeki tarihi Aarau kasabasında bulunan Schachen at yarışı pistinde gece saatlerinde düzenlenen rave partisi kanlı bitti. Etkinlik sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle açılan ateş sonuc ortalık savaş alanına döndü.

Aargau Kanton Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, olay yerinde 22 yaşındaki bir kadın öldü. Yaşları 24 ile 27 arasında değişen dördü erkek biri kadın beş kişinin ise hafif ve ağır yaralanmalarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsviçre’deki Rave partisinde kanlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı var! Katil zanlısı her yerde aranıyor

Kurbanların tamamının İsviçre'de ikamet eden kişiler olduğu açıklandı.

Etkinlikte sahne alan İsviçreli DJ Tekibo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirerek, "Tekno ve rave partileri özgürlük ve güvenliğin hakim olduğu yerler olmalı" dedi ve olayda yakın bir arkadaşını kaybettiğini belirtti.

İsviçre’deki Rave partisinde kanlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı var! Katil zanlısı her yerde aranıyor

Olay anını anlatan bir görgü tanığı ise Blick gazetesine yaptığı açıklamada, gece saat 02.30 sularında müziğin aniden kesildiğini ve art arda gelen sesleri ilk başta havai fişek sandığını ifade etti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA VE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerini çembere alan polis ekipleri bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak halka uzak durma çağrısı yaptı. Saldırının motifi ve failin kimliği henüz netlik kazanmazken, güvenlik güçleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir insan avı başlattı.

Avrupa’da bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olmasına rağmen toplu silahlı saldırıların son derece nadir yaşandığı İsviçre’de, 2019 yılında referandumla daha sıkı silah kontrol kuralları kabul edilmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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