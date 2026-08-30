Üniversitelilerin barınma krizi, fahiş fiyatları aşıp yepyeni bir boyuta taşındı. İstanbul’da 100 bin lirayı bulan kiraları denkleştirmek, eve girmek için yeterli olmuyor. Ev sahiplerinin sessizlik kuralından ağır kokulu yemek yasağına, misafir saatlerinden kefil mecburiyetine kadar uzayan talepleri öğrencilerin ev bulmasını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde binlerce üniversite öğrencisi ve ailesi kiralık ev arayışına başladı. Ancak bu yıl öğrencileri bekleyen tablo geçen yıllardan biraz daha ağır. Bir yanda özellikle üniversite bölgelerinde hızla yükselen kira fiyatları, diğer yanda ev sahiplerinin giderek uzayan şart listeleri...

Gayrimenkul sektöründe hareketliliğin en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olan eylül ayı öncesinde kiralık öğrenci evleri yeniden gündemin ilk sırasına çıktı. Kira fiyatlarındaki tablo şehirden şehre büyük farklılık gösteriyor.

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Anadolu’da öğrenci yoğunluğunun bulunduğu şehirlerde kiralar genel olarak 15 bin ile 30 bin lira arasında değişirken, İstanbul’da rakamlar çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

Özellikle Boğaziçi, İTÜ, Koç, Sabancı, Bahçeşehir, Yeditepe, Bilgi, Özyeğin ve Işık Üniversitesi gibi büyük devlet ve vakıf üniversitelerinin çevresinde kiralar 30 bin liradan başlayıp 70-80 bin liraya, lüks sitelerde ve eşyalı büyük dairelerde ise 100 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Emlak danışmanları, öğrencilerin tek başına bu rakamları karşılamasının neredeyse imkânsız hâle geldiğini belirtiyor. Birçok öğrencinin çözümü 3-4 kişi bir araya gelerek ev kiralamakta aradığı, ancak bu kez de kişi başına düşen kira yükünün depozito, komisyon ve aidatlarla birlikte ciddi seviyelere ulaştığı ifade ediliyor.

Öğrenciye kira zulmü: Ev sahiplerinin şartları bitmiyor

SADECE KİRA İLE BİTMİYOR

Öğrenci için maliyet yalnızca aylık kiradan ibaret değil. Ev kiralanırken çoğu ilanda bir kira depozito, peşin kira ve emlakçı komisyonu isteniyor. Buna taşınma, internet, elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ve temel ev ihtiyaçları da eklenince öğrencinin eve yerleşmeden önce 60 bin ila 150 bin liralık bir başlangıç maliyetiyle karşılaşabildiği belirtiliyor.

AĞIR KOKULU YEMEK YAPILMAZ!

Yüksek kiraların yanında dikkat çeken bir başka konu ise ev sahiplerinin ilanlara eklediği şartlar. Son dönemde yayınlanan öğrenci ilanlarında yalnızca “öğrenciye kiralık” ifadesi yer almıyor; kiracının nasıl yaşayacağına kadar uzanan kurallar sıralanıyor. En sık karşılaşılan şartlar arasında tütün ürünleri kullanılmaması, evcil hayvan kabul edilmemesi, anne veya babanın kefil olması ve eşyaların özenli kullanılması yer alıyor.

Öğrenciye kira zulmü: Ev sahiplerinin şartları bitmiyor

Bazı ilanlarda sessizlik saatleri belirlenirken, bazı ev sahipleri ağır kokulu yemek yapılmamasını ya da ortak alanların belirli kurallara göre kullanılmasını istiyor. Sosyal medyada paylaşılan ilanlarda “karşı cins misafir kabul edilmez”, “eve giriş çıkış saatlerine uyulacak” gibi ifadeler de dikkat çekiyor. Bazı ev sahipleri referans isterken, bazıları öğrencinin daha önce kaldığı ev sahibinin iletişim bilgilerini talep ediyor.

Hatta borç ve icra kaydının sorulduğu ilanlara da rastlanıyor. Özellikle oda kiralamalarında çamaşır makinesinin hangi saatlerde çalıştırılacağı, mutfağın ortak kullanım kuralları ve ev temizliği gibi ayrıntılar da sözleşmeye eklenmeye başladı.

Öğrenciye kira zulmü: Ev sahiplerinin şartları bitmiyor

KİM HAKLI, KİM SUÇLU?

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz İstanbul’da emlak işiyle uğraşan Mehmet Ali Narin, son dönemde öğrenci evlerinde şartların makul sınırları aşmaya başladığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün bazı ilanlarda kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor. Öğrenciden memur kefil, peşin kira, referans, misafir yasağı, tütün ürünleri yasağı gibi birçok şart isteniyor. Öğrenci kirayı ödeyen taraf olmasına rağmen hayat biçimine müdahale eden maddeler görüyoruz. Bu durum özellikle büyük şehirlerde barınmayı daha da zorlaştırıyor"

Bir başka emlak danışmanı ise madalyonun diğer yüzüne dikkat çekiyor. Son yıllarda öğrenci kiracılarla ilgili ciddi problemler yaşandığını söyleyen sektör temsilcisi, ev sahiplerinin kendilerini teminat altına almak istediğini belirterek “Her öğrenci aynı değil ama ev sahiplerinin yaşadığı kötü örnekler arttı. Evin kalabalık kullanılması, sözleşmede iki kişi yazıp içeride dört kişinin kalması, eşyalara zarar verilmesi, komşuların gürültü şikâyetleri gibi olaylar sebebiyle insanlar artık daha seçici davranıyor. Özellikle eşyalı ev kiralayanlar hasar korkusuyla daha ayrıntılı şartlar koyuyor" ifadelerini kullandı.

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