Peşin kira ödemelerinde, evin satılması hâlinde, satış tarihinden sonraki kira bedelinin evin yeni sahibine verilmesine hükmedildi.

Yargıtay’ın kararına konu olan dava, Ankara’da görüldü. Ankara’da yaşayan Y.Ö, B.K’nın sahip olduğu evi, 18 Aralık 2023’te satın aldı.

Y.Ö, satın aldığı evdeki kiracıdan, 15 Aralık itibarıyla geçerli olan kira bedelini talep etti. Kiracı “Kira bedelini önceki ev sahibi olan B.K’ya ödedim” dedi. Evin yeni sahibi Y.Ö, eski ev sahibi B.K’dan kira bedelini talep etti ancak bu talebi reddedildi.

Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde yeni karar! Satılan ev için ödenen kira yeni sahibine

Evin yeni sahibi Y.Ö, eski sahibi B.K’ya dava açtı. Yargılamayı yapan Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının evin eski sahibine ait olduğu gerekçesiyle davayı reddetti. Ardından Adalet Bakanlığı yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozma isteminde bulundu. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.

Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde yeni karar! Satılan ev için ödenen kira yeni sahibine

Dairenin kararında, kiracının 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ilişkin aylık kirayı B.K’ye ödediği, Y.Ö’nün 18 Aralık’ta evi satın aldığı hatırlatıldı.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, 18 Aralık tarihinden itibaren Y.Ö’nün kira sözleşmesinin tarafı olduğuna işaret edilen kararda “Kiralananı 18 Aralık’ta satın alan davacının, bu tarih itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup, kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür” ifadeleri yer aldı.

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