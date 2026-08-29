Üsküdar'da yaşadığı villanın banyosunda cansız bedeni bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm nedeni belli oldu. Koparan'ın silahla kendini vurduğu ortaya çıktı.

Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın silahla kendini vurduğu ortaya çıktı.

Yazar Murat Koparan (37), 25 Ağustos'ta Üsküdar'da Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Villasında ölü bulunmuştu! Yazar Murat Koparan'ın ölüm nedeni belli oldu

ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ SIRADA İNTİHAR ETTİ

Yapılan incelemede Koparan'ın, aynı gün eski eşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve sonrasında intihar olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ettiği aktarıldı.

Villasında ölü bulunmuştu! Yazar Murat Koparan'ın ölüm nedeni belli oldu

SİLAH SESİNİ TELEFONDAN DUYDU

Murat Koparan, olaydan yaklaşık bir saat önce yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. (33) ile telefonda konuştu.

Villasında ölü bulunmuştu! Yazar Murat Koparan'ın ölüm nedeni belli oldu

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Görüşme sırasında silah sesi duyulması üzerine Elif Feyza Y., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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