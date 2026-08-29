Kira sertifikası fonu, faizsiz finans prensiplerine dayalı yapısıyla hem bireysel hem de kurumsal yatırım portföylerinde kendine yer bulmaktadır. Peki kira sertifikaları risksiz midir? Kira sertifikalarının risk değeri nasıl öğrenilir? Güncel risk değerini öğrenmenin yolu nelerdir?

Faiz hassasiyeti olan vatandaşların tercih ettiği yatırım yöntemlerinden biri olan kira sertifikaları fonları tamamen risksiz değildir. Fon fiyatı; portföydeki kira sertifikalarının piyasa değerinden, ihraççıya ilişkin gelişmelerden, likidite koşullarından, portföyün vade yapısından, piyasa kâr payı oranlarındaki değişimlerden ve genel piyasa hareketlerinden etkilenebilir.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Kira sertifika fonları kimler tarafından değerlendirilebilir?

Özel sektör kira sertifikalarında ihraççıya ilişkin riskler, kamu kira sertifikalarından farklı değerlendirilmelidir. Her fonun portföy vadesi, risk değeri, işlem valörü ve varlık dağılımı farklı olabilir.

Bu nedenle fon değerlendirilirken yalnızca risk değerine değil; yatırım stratejisine, portföy dağılımına, işlem koşullarına ve planlanan yatırım süresine birlikte bakılması daha doğru olacaktır.

Kira sertifikalarının risk değeri nasıl öğrenilir? Güncel risk değerini öğrenmenin yolu

GÜNCEL RİSK DEĞERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Fonların risk değeri 1 ile 7 arasında gösterilir. Bu değer, fonun geçmiş dönemdeki fiyat hareketleri üzerinden hesaplanır ve zaman içinde değişebilir. Güncel risk değeri yatırımcı bilgi formundan kontrol edilmelidir.

Risk değeri tek başına yatırım kararının temelini oluşturmamalıdır. Fonun yatırım stratejisi, portföy vadesi ve varlık dağılımı da birlikte incelenmelidir.