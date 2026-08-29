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Ahlaksız paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Fidan Atalay tutuklandı

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Ahlaksız paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Fidan Atalay tutuklandı
Fotoğraf Başlığı Ahlaksız paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Fidan Atalay tutuklandı

'Fidan Hoca' adıyla bilinen ve müstehcen paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Fidan Atalay tutuklandı.

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Kamuoyunda fidan hoca olarak bilinen ''fidannatalay'' rumuzlu Instagram kullanıcısı Fidan Atalay, dün İzmir'de müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

İfadesi alınan Atalay, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahıs hakkında tutuklama kararı verildi.

Ahlaksız paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Fidan Atalay tutuklandı
Başlık ResmiAhlaksız paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Fidan Atalay tutuklandı
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ÇİRKİN PAYLAŞIMLARLA GELİR ELDE EDİYORDU

Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226. maddesi kapsamında düzenlenen Müstehcenlik suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. Maddesinde düzenlenen Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan ATALAY İzmir İlinde gözaltına alınmış, 29.08.2026 tarihinde SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ahlaksız paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Fidan Atalay tutuklandı
Başlık ResmiAhlaksız paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Fidan Atalay tutuklandı

ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTI

Ders anlatım videolarıyla bir dönem sosyal medyada viral olan Fidan Atalay, kariyerinde farklı bir yol izledi. Öğretmenliği bırakarak sosyal medyaya ağırlık veren Atalay’ın, platformdaki ücretli abonelik sistemi üzerinden elde ettiği gelir dikkat çekmişti.

Ahlaksız paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Fidan Atalay tutuklandı
Başlık ResmiAhlaksız paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Fidan Atalay tutuklandı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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