Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tadilat yapılan 2 katlı ahşap ev, çalışma sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. Evde bulunan 5 kişi enkaz altında kalırken, köylülerin yardımıyla çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çökme sonrası çıkan yangın da vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi'nde Hüseyin Tellioğlu'na ait 2 katlı ahşap evde tadilat yapıldığı sırada çökme meydana geldi.

Çay demliyorlardı, ev bir anda çöktü! 5 kişi enkaz altında kaldı

ENKAZ ALTINDAN 5 KİŞİ ÇIKARILDI

Bu sırada evde bulunan Ünzile, Bilal ve Şinasi Tellioğlu ile Gülşen Özsoy ve Şerife Köse, köy sakinlerinin yardımıyla enkazdan çıkarıldı.

Çökmenin ardından evde çıkan yangın da vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çay demliyorlardı, ev bir anda çöktü! 5 kişi enkaz altında kaldı

"BİR SES DUYDUK VE EV ÇÖKTÜ"

Evi çöken Hüseyin Tellioğlu'nun damadı Ertuğrul Köse, gazetecilere, kayınpederine yardım etmek için köye geldiklerini söyledi.

Komşuların yardımıyla tavanda tadilat yapıldığını anlatan Köse, "Tavandan tozlar dökülmesin diye tadilat yapılıyordu. O sırada eşim, baldızım, kaynanam ve iki komşumuz içeride, biz de kapının önündeydik. Bir ses duyduk ve ev çöktü" dedi.

Çay demliyorlardı, ev bir anda çöktü! 5 kişi enkaz altında kaldı

“OCAK YANIYORDU, YANGIN DA ÇIKTI”

Çökme sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten Köse, şunları kaydetti:

"O sırada çay demledikleri için ocak da yanıyordu. Ocağın etkisiyle yangın da çıktı. Biz bir yandan içeride kalanları sıkıştıkları yerlerden çıkardık. Hortumlarla su tutarak yangını söndürdük. Allah'a şükürler olsun can kaybı olmadı veya çok ağır yaralı yok."

Çay demliyorlardı, ev bir anda çöktü! 5 kişi enkaz altında kaldı

Köse, yaklaşık 70 yıllık evin alt katının ahır olduğunu ve uzun süredir kullanılmadığını belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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