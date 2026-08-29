Giresun Valiliğinden 'hakaret' açıklaması: İl Basın Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı

Giresun Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürünün bir vatandaşa yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı yönündeki iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Giresun Valiliği'nden paylaşılan açıklamada, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürünün bir vatandaşa yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı yönünde iddiaların kamuoyuna yansıdığı bildirildi.

İDDİALAR İNCELEMEYE ALINDI

Söz konusu iddiaların, kamu hizmetinin gerekleri, devlet memurlarının tabi olduğu mevzuat ve kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilkeler kapsamında değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında, konunun bütün yönleriyle incelenmesi için gerekli sürecin başlatıldığı vurgulandı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, ismi geçen İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü hakkında idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Giresun Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Giresun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürünün bir vatandaşımıza yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığına ilişkin iddiaların yer aldığı görülmüştür.”

Valilik, söz konusu iddiaların mevzuat ve etik ilkeler bakımından değerlendirileceğini ifade ederek, “Bu kapsamda, adı geçen İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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