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30 Ağustos Zafer Bayramı köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

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30 Ağustos Zafer Bayramı köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
Fotoğraf Başlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yola çıkacak milyonlarca sürücünün gözü köprü ve otoyol geçişlerine çevrildi. Resmi tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere ücretli geçiş noktalarında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

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Her yıl resmi tatillerde uygulanan ulaşım düzenlemeleri nedeniyle "30 Ağustos'ta köprüler ücretsiz mi?", "Otoyollardan ücret alınacak mı?" ve "FSM ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bedava olacak mı?" soruları gündeme geldi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı kapsamında köprü ve otoyolların ücretsiz kullanılacağına ilişkin resmi duyuru yapılmadı. Yeni bir resmi düzenleme açıklanmadığı sürece sürücülerin ücretli geçiş noktalarında mevcut tarifeler üzerinden ödeme yapması gerekecek.

Başta İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olmak üzere ücretli köprü ve otoyollarda geçişlerin ücretsiz olduğuna yönelik henüz bir karar açıklanmadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
Başlık Resmi30 Ağustos Zafer Bayramı köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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