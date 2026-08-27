İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü için ulaşım ve trafik tedbirleri belli oldu. Okulların açılmasıyla il genelinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı toplu taşıma seferlerinin artırılması planlanırken İETT, metrobüs, metro ve Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor.

İstanbul'da milyonlarca öğrenci 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak ve özel araç kullanımını azaltmak amacıyla kapsamlı bir hazırlık yapıldı. UKOME toplantısında paylaşılan plan kapsamında toplu ulaşımda ek seferler düzenlenirken okul servisleri, okul çevreleri ve trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda da ek tedbirler uygulanacak.

14 EYLÜL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 14 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. UKOME toplantısında paylaşılan eylem planına göre uygulama, İstanbulkart bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarını kapsayacak. Böylece eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci, veli ve çalışanların toplu ulaşıma yönlendirilerek trafikteki araç yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Okulların açılmasıyla İstanbul'da yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Bu nedenle İETT, metrobüs ve Metro İstanbul hatlarında 3 bin 665 ilave sefer planlandı. Ek seferlerle yaklaşık 790 bin 830 kişinin toplu ulaşıma yönlendirilmesi ve yüz binlerce aracın trafikten çekilmesi amaçlanıyor.

14 Eylül toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, metrobüs ve metro bedava mı?

14 EYLÜL İETT, METROBÜS VE METRO BEDAVA MI?

14 Eylül'de İETT, metrobüs ve Metro İstanbul'a bağlı hatların 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermesi planlanıyor. İETT, metrobüs ve Metro İstanbul ayrıca yeni eğitim öğretim yılının ilk günündeki yoğunluğa karşı ilave seferlerle çalışacak.

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