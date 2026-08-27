Çankırı'da bir köpek müezzinin ayakkabılarını çaldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Demirci Şeyh Camisi müezzini Osman Güney, sabah namazı çıkışında ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti. Kamera kayıtlarını izleyen Güney ayakkabılarının bir köpek tarafından götürüldüğünü gördü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde cami müezzininin ayakkabılarını alıp götüren sahipsiz köpeğin görüntüleri, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlçedeki Demirci Şeyh Camisi'nin müezzini Osman Güney, sabah namazının sonrasında camiden çıkmaya hazırlandığı esnada ayakkabılarının yerinde olmadığını gördü.

Bir süre ayakkabılarını arayan Güney, bulamayınca caminin güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye başladı.

Çankırıda bir köpek müezzinin ayakkabılarını çaldı

SAHİPSİZ KÖPEK ALIP GİTMİŞ

Kayıtları seyreden Güney, ayakkabılarının cami çevresinde yaşayan sahipsiz bir köpek tarafından götürüldüğünü gördü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, köpeğin önce ayakkabılardan birini ağzına alıp camiden uzaklaştığı, sonrasında yeniden gelip diğer ayakkabıyı da alarak farklı bir yöne götürdüğü görülüyor.

Müezzinin daha sonra ayakkabılarını bulduğu bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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