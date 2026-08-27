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Kültür - Sanat

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar F1 takviminde

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix’sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Bakan Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyona yönelik hazırlıkları Atatürk Kültür Merkezi’nde değerlendirdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027’den itibaren yeniden İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’sine yönelik çalışmalar için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

“FORMULA 1 YENİDEN İSTANBUL’DA!

Toplantıda organizasyon hazırlıkları, kurumlar arası koordinasyon, tanıtım faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.
Bakan Ersoy, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek 2027’den itibaren yeniden İstanbul Park’ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix’sine yönelik hazırlıkları değerlendirdik.

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar F1 takviminde
Başlık ResmiBakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar F1 takviminde

İstanbul Park, yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
İlgili kurumlarımız ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda kurumlar arası koordinasyonu, tanıtım çalışmalarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları ele aldık.

Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesini Formula 1 heyecanıyla yeniden buluşturmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar F1 takviminde
Başlık ResmiBakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar F1 takviminde

HAZIRLIK SÜRECİ TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve federasyonun başkan yardımcılarının da yer aldığı toplantıda, Türkiye Grand Prix’sinin en yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar F1 takviminde
Başlık ResmiBakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar F1 takviminde

Görüşmede ilgili kurumların üstleneceği görevler, organizasyon sürecinde sağlanacak koordinasyon ile Türkiye Grand Prix’sinin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

İSTANBUL PARK’TA BEŞ YILLIK F1 HEYECANI

Formula 1 yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar F1 takviminde
Başlık ResmiBakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar F1 takviminde

İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar F1 takviminde
Başlık ResmiBakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031’e kadar F1 takviminde


Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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