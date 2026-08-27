Tolga Akış kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın biyografisi

Manifest grubuyla yaptığı çalışmalarla tanınan Tolga Akış, son dönemde hakkında ortaya çıkan iddialarla gündeme geldi. Reklam, dijital medya ve eğlence sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Akış'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Medya ve eğlence sektöründeki projeleriyle tanınan Tolga Akış, son gelişmelerin ardından kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Kariyerine genç yaşlarda başlayan ve daha sonra reklamcılık, iletişim, dijital medya ve sanatçı yönetimi alanlarında çalışmalar yapan Akış, Hypers'ın kurucusu olarak biliniyor. Manifest grubunun oluşumunda da önemli rol üstlenen Tolga Akış'ın yaşı, eğitimi ve kariyer geçmişi araştırılıyor.

TOLGA AKIŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Akış, 2002 - 2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim gördü. Profesyonel hayatına genç yaşlarda televizyon prodüksiyonu alanında başlayan Akış, 2005-2006 döneminde Rock'n Coke Festivali'nde de görev aldı.

Kariyerini daha sonra reklam, iletişim ve eğlence sektörüne yönlendiren Tolga Akış, farklı ajans ve yapım şirketlerinde görev aldı. Rafineri ve Beşiktaş Kültür Merkezi'ndeki çalışmalarının ardından kendi girişimlerini kuran Akış, özellikle dijital medya, sanatçı yönetimi ve müzik sektöründeki projeleriyle tanındı. Son yıllarda ise Manifest grubunun oluşumundaki rolü ve menajerliğiyle daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.

Tolga Akış kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Manifestin kurucusu Tolga Akışın biyografisi

TOLGA AKIŞ NE İŞ YAPIYOR?

Tolga Akış, medya, reklam, iletişim ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir girişimci ve ajans yöneticisi. Kariyerinin ilk döneminde televizyon prodüksiyonunda çalışan Akış, daha sonra reklam ve iletişim alanına geçti. 2012 yılında Jeton İletişim'in kurucuları arasında yer alan Akış, bu girişimin ardından 2017 yılında Hypers New Media'yı kurdu.

Akış'ın çalışmalarında dijital medya projeleri, reklam, içerik üretimi, sanatçı yönetimi ve eğlence sektörüne yönelik projeler öne çıkıyor. Hypers bünyesinde müzik ve yeni medya alanında çalışmalar yürüten Akış, Manifest projesinin de arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor. Kamuoyunda son dönemde özellikle Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olarak anılıyor.

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