Manifest'in kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri, aynı zamanda BIG5 Türkiye projesinin yapımcısı Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanımı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında soruşturma başlattı.

HAKKINDA 3 SUÇLAMA VAR

Akış'ın “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Tolga Akış

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menajer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır.”

MESUT ADLİN’DEN TOLGA AKIŞ’A YÖNELİK İDDİALAR

Manifest grubunun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin, sosyal medya hesabından Tolga Akış ve eşine yönelik çeşitli iddialarda bulunmuştu.

İddiaların ardından Tolga Akış, Adlin hakkında “tehdit ve şantaj niteliğindeki eylem” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Adlin, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

1984 yılında Bursa’da dünyaya gelen Tolga Akış, üniversite eğitimi için geldiği İstanbul’da genç yaşta çalışma hayatına başladı. Kariyerine televizyon prodüksiyonu alanında adım atan Akış, 2005-2006 yıllarında düzenlenen Rock And Coke Festivali’nde de görev aldı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Akış, eğitim hayatının ardından farklı ajanslarda uzun yıllar çalıştı. Reklam ve dijital medya alanında faaliyet gösteren Akış, 2017 yılında kurduğu dijital ajansın yönetimini sürdürüyor. Kariyeri boyunca çok sayıda ünlü isimle çeşitli projelerde çalışan Akış, magazin dünyasında da Zeynep Bastık ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi.

Tolga Akış ile Zeynep Bastık, bir süre devam eden birlikteliklerinin ardından evlilik kararı aldı. Akış’ın Bastık’a yaptığı evlilik teklifinin kabul edilmesiyle çift nikah masasına oturdu. Ancak ikilinin evliliği uzun sürmedi ve daha sonra yollarını ayırma kararı aldıkları öğrenildi.

Akış, son dönemde ise Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri olarak adından söz ettiriyor. Aynı zamanda BIG5 Türkiye projesinin yapımcılığını üstlenen Akış, müzik ve eğlence sektöründeki çalışmalarını sürdürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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