Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel İş Birliği modeliyle hizmet veren otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinin güncellendiğini duyurdu. Yapılan düzenleme kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yeni ücret tarifeleri yürürlüğe girdi. Sürücüler, "Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi?" ve "Yeni geçiş ücretleri ne kadar oldu?" sorularına cevap ararken, güncel tarifeler de belli oldu.

Yapılan güncelleme ile birlikte 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tarifeler yürürlüğe girerken, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve birçok otoyolda araç sınıflarına göre ödenecek yeni ücretler de belli oldu. Peki köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, yeni geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? 1 Temmuz 2026 otoyol ve köprü ücretleri

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kamu-Özel İş Birliği modeliyle işletilen köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri yeniden düzenlendi.

Yeni ücret tarifesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girerken, güncellenen fiyatlar tüm araç sınıfları için uygulanmaya başlandı.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? 1 Temmuz 2026 otoyol ve köprü ücretleri

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Araç Sınıfı 1915 Çanakkale Köprüsü Ücret Tarifesi (TL) 1. Sınıf Araçlar 1.170,00 ₺ 2. Sınıf Araçlar 1.465,00 ₺ 3. Sınıf Araçlar 2.635,00 ₺ 4. Sınıf Araçlar 2.925,00 ₺ 5. Sınıf Araçlar 5.560,00 ₺ 6. Sınıf Araçlar 295,00 ₺

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? 1 Temmuz 2026 otoyol ve köprü ücretleri

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Araç Sınıfı Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ücret Tarifesi (TL) 1. Sınıf Araçlar 110,00 ₺ 2. Sınıf Araçlar 145,00 ₺ 3. Sınıf Araçlar 270,00 ₺ 4. Sınıf Araçlar 690,00 ₺ 5. Sınıf Araçlar 860,00 ₺ 6. Sınıf Araçlar 75,00 ₺

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? 1 Temmuz 2026 otoyol ve köprü ücretleri

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Araç Sınıfı Osmangazi Köprüsü Ücret Tarifesi (TL) 1. Sınıf Araçlar 1.170 TL 2. Sınıf Araçlar 1.870 TL 3. Sınıf Araçlar 2.225 TL 4. Sınıf Araçlar 2.950 TL 5. Sınıf Araçlar 3.720 TL 6. Sınıf Araçlar 820 TL

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? 1 Temmuz 2026 otoyol ve köprü ücretleri

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? 1 Temmuz 2026 otoyol ve köprü ücretleri

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? 1 Temmuz 2026 otoyol ve köprü ücretleri

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? 1 Temmuz 2026 otoyol ve köprü ücretleri

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