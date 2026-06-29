1972 yılından beri semtin simgesiydi! Ünlü köprü 1 Temmuz'da yıkılıyor
"Hatay Asi Nehri Taşkın Koruma Projesi" kapsamında Antakya’daki Ata Köprüsü, 1 Temmuz’da yıkılacak. 45 metre açıklığı ve 28 metre genişliğine sahip köprü yeniden inşa edilecek.
- Çalışmalar kapsamında İzzet Güçlü Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden Ata Köprüsü'nü de içine alan yaklaşık 240 metrelik bölüm ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki köprü girişi araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
- Yıkım süresince ulaşım Fatih Caddesi, Gündüz Caddesi, Atatürk Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Kurtuluş Caddesi üzerinden sağlanacak.
- 1972 yılından bu yana hizmet veren Ata Köprüsü'nün yerine yalnızca yayaların kullanımına yönelik yeni bir köprü inşa edilecek.
- Araç trafiği ise bölgede yapımı planlanan Kemalpaşa Köprüsü üzerinden sağlanacak.
HBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları doğrultusunda, daha dirençli hale getirilmesi amacıyla Ata Köprüsü’nde 1 Temmuz’da yıkım çalışmalarına başlanacak.
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ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILACAK
Çalışmalar kapsamında İzzet Güçlü Caddesi’nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden başlayarak Ata Köprüsü’nü kapsayan yaklaşık 240 metrelik bölüm ile Cumhuriyet Meydanı’ndaki köprü girişi araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Yıkım sürecinde ulaşım; Fatih Caddesi, Gündüz Caddesi, Atatürk Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Kurtuluş Caddesi üzerinden oluşturulan alternatif güzergâhlardan sağlanacak.
1972 YILINDAN BERİ VAR
1972 yılından bu yana hem araç hem de yaya ulaşımına hizmet veren Ata Köprüsü, 45 metre açıklığı ve 28 metre genişliğiyle Hatay’ın önemli ulaşım yapılarından biri olarak kullanılıyordu. Mevcut köprünün yerine yalnızca yayaların kullanımına yönelik yeni bir Ata Köprüsü inşa edilirken, araç trafiği ise bölgede yapımı planlanan Kemalpaşa Köprüsü üzerinden sağlanacak.
HBB yetkilileri, çalışma süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve alternatif güzergâhları kullanmaları çağrısında bulundu.