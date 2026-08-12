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Dünya

Paris'te havalimanı yakınında büyük yangın! İki pist kapatıldı

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Paris'te havalimanı yakınında büyük yangın! İki pist kapatıldı
Fotoğraf Başlığı Pariste havalimanı yakınında büyük yangın! İki pist kapatıldı

Paris Charles de Gaulle Havalimanı yakınlarında bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle havalimanındaki iki pist tedbir amacıyla kapatılırken, bazı banliyö treni seferlerinde de ara verildi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te Charles de Gaulle Havalimanı yakınlarında çıkan depo yangını ulaşımda aksamalara yol açtı.

Öğle saatlerinde havalimanına yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Louvres kentinde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgede gökyüzünü kaplayan yoğun bir kara duman tabakası oluştu.

Yangına müdahale için olay yerine yaklaşık 110 itfaiye eri sevk edildi.

Pariste havalimanı yakınında büyük yangın! İki pist kapatıldı
Başlık ResmiPariste havalimanı yakınında büyük yangın! İki pist kapatıldı

İKİ PİST KAPATILDI

Yangının havalimanına yakın bir bölgede çıkması nedeniyle Charles de Gaulle Havalimanı'ndaki iki iniş pisti tedbir amacıyla kullanıma kapatıldı.

Öte yandan Paris ile çevre kentler arasında ulaşım sağlayan RER D banliyö treni hattındaki bazı duraklarda da seferlere ara verildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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