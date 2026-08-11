İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı'nda tansiyonu daha da yükseltebilecek yeni bir adım geldi. Hazırlanan yasa kapsamında “düşman” ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin, İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişine izin verilmeyecek.

İran, “Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesine ve şartlarımızı kabul etmesine bağlı” açıklamasının hemen ardından, bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek yeni yasa tasarısını duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yasanın İran Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde, petrol endüstrisinin millileştirilmesinin ardından ülkenin en önemli ve ilerici yasalarından biri olacağını belirtti.

İran'dan Hürmüz için yeni yasa: İzin olmadan giriş yok

"DÜŞMANIN BASRA'YA GİRMESİNE İZİN YOK"

Hazırlanan düzenlemeye göre, "düşman" ülkelere ait hiçbir askeri veya ticari geminin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girmesine izin verilmeyeceğini ifade eden Azizi, yasanın İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve yetkisini güçlendirmeyi amaçladığını dile getirdi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, 9 Ağustos'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmasının sağlanmasına yönelik kanun taslağının ilgili komisyon tarafından kabul edildiğini duyurmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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