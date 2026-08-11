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Magazin

Bücür Cadı'nın 'Köfteci Abbas'ı Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi

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Bücür Cadı'nın 'Köfteci Abbas'ı Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi

Sanatçı Yunus Bülbül, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü hayatında yeni bir sayfa açtı. 71 yaşındaki Bülbül, sanatçı Neslihan Mutlu ile dünyaevine girerken, nikah töreninden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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"Bücür Cadı" dizisinde canlandırdığı "Köfteci Abbas" karakteriyle tanınan 71 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül, uzun süren sessizliğini evlilik haberiyle bozdu. Bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren sanatçı, hayatını Neslihan Mutlu ile birleştirdi.

Çiftin nikah merasimi Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti. Kendisi gibi sanatçı olan Neslihan Mutlu ile dünyaevine giren Yunus Bülbül, tören anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bücür Cadı'nın 'Köfteci Abbas'ı Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi
Başlık ResmiBücür Cadı'nın 'Köfteci Abbas'ı Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi

"ÇOK ŞÜKÜR İMZAMIZI ÇAKTIK"

Sosyal medyadaki videolu paylaşımına neşeli bir not düşen Bülbül, "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin" ifadelerini kullandı.

Bücür Cadı'nın 'Köfteci Abbas'ı Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi
Başlık ResmiBücür Cadı'nın 'Köfteci Abbas'ı Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi

YILLAR SONRA İKİNCİ BAHAR

Daha önce rol arkadaşı Sezer Güvenirgil ile bir evlilik gerçekleştiren ve 2007 yılında bu evliliği noktalayan Yunus Bülbül, uzun bir aradan sonra yeniden "evet" diyerek hayatında yeni bir sayfa açmış oldu.

Bücür Cadı'nın 'Köfteci Abbas'ı Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi
Başlık ResmiBücür Cadı'nın 'Köfteci Abbas'ı Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi
Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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