Var Mısın Yok Musun Eda, yarışmanın 11 Ağustos Salı günü ekrana gelen bölümünde kutusuyla büyük ödül için yarışıyor. İngilizce öğretmenliğinden sosyal medya içerik üreticiliğine uzanan kariyeriyle tanınan Eda'nın hayatı da programla birlikte araştırılmaya başlandı. Var Mısın Yok Musun Eda kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Var Mısın Yok Musun'da 11 Ağustos akşamı yarışacak isim Eda oldu. Yarışmacının seçilmesinin ardından programı takip edenler Eda'nın kim olduğunu ve hayatına dair detayları araştırmaya başladı.

VAR MISIN YOK MUSUN EDA KİMDİR?

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Eda, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Çocukluk yılları ailesinin işlettiği markette geçen Eda, küçük yaşlardan itibaren ailesine yardımcı olmaya başladı. Üniversite sınavında, İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünü kazandı.

Üniversite eğitimi sırasında anne olan Eda, eğitimine ara vermeden devam ederek mezuniyetini tamamladı. Daha sonra İngilizce öğretmenliği yapan Eda, pandemi döneminde sosyal medyada içerik üretmeye yöneldi.

Var Mısın Yok Musun Eda kimdir, kaç yaşında?

VAR MISIN YOK MUSUN EDA NE İŞ YAPIYOR?

Eda, üniversite eğitiminin ardından İngilizce öğretmenliği yaptı. Pandemi döneminde sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Eda, içerik üreticisi olarak hayatını sürdürüyor.

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