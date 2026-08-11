MasterChef Şükran Boyraz yarışmada dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Mersin'den yarışmaya katılan yarışmacının kendisine ait küçük bir meze evi bulunuyor. "MasterChef Şükran kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor" soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

MasterChef Şükran Boyraz, 2026 sezonunun ana kadrosunda yer aldı. Mersin'den katılan yarışmacı, 44 yaşında gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alırken aynı zamanda kendisine ait küçük bir meze evi işletiyor.

MASTERCHEF ŞÜKRAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Şükran Boyraz, Mersin'in Erdemli ilçesindendir. Yörük kökenli olduğunu belirten isim, gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde 3. sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürüyor. Şükran, sezonun 18. beyaz önlüğünü kazanarak MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna dahil oldu.

MasterChef Şükran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MASTERCHEF ŞÜKRAN KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Şükran Boyraz 44 yaşındadır. Mersin'den yarışmaya katılan Şükran, hayatının bu döneminde gastronomi ve mutfak sanatları eğitimine devam ederken bir yandan da kendi meze evini işletiyor. Evli olan Şükran'ın bir oğlu bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası