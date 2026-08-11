MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosunda mücadele eden Şadi Altınay ismi merak edildi. İleri yaşta yeniden üniversite eğitimi almaya karar veren Şadi'nin MasterChef yolculuğu izleyicilerin dikkatini çekti. "MasterChef Şadi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne" soruları yarışmada ana kadro yarışlarının başlamasıyla birlikte araştırılıyor.

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya girmeyi başaran Şadi Altınay, hayatı ve kariyeriyle sezonun dikkat çeken yarışmacıları arasında yer aldı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda ana kadronun 9. önlüğünü kazanan Şadi'nin, 49 yaşında yeniden üniversiteye başlayarak aşçılık eğitimi alması ve ardından MasterChef'e katılması dikkat çekti.

MASTERCHEF ŞADİ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Şadi Altınay 51 yaşındadır. Antalya'da dünyaya gelen Şadi, ilk üniversite eğitimini eczacılık alanında tamamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan yarışmacı, ilerleyen yıllarda yemek ve mutfağa duyduğu ilgiyi profesyonel eğitime dönüştürmeye karar verdi. Şadi, 49 yaşında yeniden üniversite öğrencisi olarak aşçılık alanında eğitim almaya başladı.

MasterChef Şadi Kimdir? Şadi Altınay aslen nereli, mesleği ne?

Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulunda eğitim gören Şadi Altınay, MasterChef Türkiye'ye katılma hedefinin de yeniden üniversiteye başlama kararında etkili olduğunu ifade etti. Elemeleri geçmeyi başaran yarışmacı, sezonun 9. beyaz önlüğünü kazanarak ana kadroya dahil oldu.

ŞADİ ALTINAY ASLEN NERELİ, MESLEĞİ NE?

Şadi Altınay Antalya doğumlu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Şadi, uzun yıllar eczacılık alanında ilerledikten sonra mutfağa olan ilgisini nedeniyle yeniden eğitim hayatına başladı.

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