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Dünya

Covid-19'da korkutan tablo! Vaka ve ölüm sayısı artıyor

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Covid-19'da korkutan tablo! Vaka ve ölüm sayısı artıyor

Tayvan'da Covid-19 vakalarındaki artış sürerken 4-10 Ağustos haftasında 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, söz konusu haftanın mevcut dalgada en yüksek vaka ve ölüm sayısının kaydedildiği dönem olduğunu açıkladı.

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Tayvan'da Covid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarında artış görüldü. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinin (CDC) açıklamasına göre, 4-10 Ağustos tarihleri arasında 14 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre CDC, bu sayının mevcut Covid-19 dalgasında kaydedilen en yüksek haftalık vaka ve ölüm sayısı olduğunu bildirdi.

BAŞVURULAR BİR HAFTADA YÜZDE 27,6 ARTTI

Covid-19 nedeniyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurularda da yükseliş yaşandı. 2-8 Ağustos tarihleri arasında ayakta tedavi ve acil servis başvurularının 24 bin 645'e ulaştığı, önceki haftaya göre yüzde 27,6 artış kaydedildiği belirtildi.

Ekim 2025'ten bu yana ağır komplikasyon görülen 337 Covid-19 vakası tespit edildi. Bu vakaların 42'sinin ölümle sonuçlandığı açıklandı.

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AĞIR VAKALARIN ÇOĞU 65 YAŞ ÜZERİNDE

CDC verilerine göre ağır komplikasyon görülen vakaların yaklaşık yüzde 74'ünü 65 yaş ve üzerindekiler oluşturdu. Vakaların yüzde 84'ünde kronik hastalık gibi altta yatan sağlık sorunlarının bulunduğu belirtildi.

Ağır vakaların yüzde 89'unun ise bu sezonun Covid-19 aşısını yaptırmadığı kaydedildi.

CDC depolarında yaklaşık 140 bin doz aşı bulunduğu açıklanırken, son kullanma tarihi 9 Eylül'de dolacak 37 bin doz aşının soğuk hava depolarından çıkarılarak yerel yönetimlere dağıtılacağı bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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