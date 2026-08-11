Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştığı ileri sürüldü. Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın da dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle tüm şartlarda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Sırp forvet Dusan Vlahovic ile el sıkıştığı öne sürüldü.

VLAHOVİC İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; siyah beyazlılar, Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş yönetiminin transferi sonuçlandırmak için son 48 saatte yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği ve sürecin en önemli adımlarından birinin Sportif Direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret olduğu aktarıldı. Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın da dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle tüm şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi.

İtalyanlar duyurdu: Süper Lig devi, Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı

MAAŞI BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e 8 milyon avro maaş ile birlikte yıllık toplamda 10 milyon avro ödeyeceği duyuruldu.

ARTIK ÇOK YAKIN

Siyah beyazlıların, Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için son işlemleri tamamlaması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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