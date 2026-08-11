Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

İtalyanlar duyurdu: Süper Lig devi, Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İtalyanlar duyurdu: Süper Lig devi, Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştığı ileri sürüldü. Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın da dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle tüm şartlarda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Sırp forvet Dusan Vlahovic ile el sıkıştığı öne sürüldü.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'da "10 numara" kâbus: 11 ülkeden 14 yıldız da çare olmadı!

VLAHOVİC İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; siyah beyazlılar, Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş yönetiminin transferi sonuçlandırmak için son 48 saatte yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği ve sürecin en önemli adımlarından birinin Sportif Direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret olduğu aktarıldı. Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın da dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle tüm şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi.

İtalyanlar duyurdu: Süper Lig devi, Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Başlık Resmiİtalyanlar duyurdu: Süper Lig devi, Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı

MAAŞI BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e 8 milyon avro maaş ile birlikte yıllık toplamda 10 milyon avro ödeyeceği duyuruldu.

ARTIK ÇOK YAKIN

Siyah beyazlıların, Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için son işlemleri tamamlaması bekleniyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gülistan Doku kaybolduktan sonra hesabına gizemli giriş! Detaylar ortaya çıktı
Gülistan Doku kaybolduktan sonra hesabına gizemli giriş! Detaylar ortaya çıktı
Kaydet
MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kadrosunda kimler var 2026?
MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kadrosunda kimler var 2026?
Kaydet
Yunanistan'dan itiraf: Mekke Anlaşması bölgesel planları suya düşürdü
Yunanistan'dan itiraf: Bölgesel planlar suya düştü
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.