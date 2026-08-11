Gülistan Doku kaybolduktan sonra hesabına gizemli giriş! Detaylar ortaya çıktı

Gülistan Doku'nun dosyasına giren 120 sayfalık yeni bilirkişi raporu, genç kızın kaybolmasının ardından yaşanan dijital hareketliliğe ilişkin dikkat çeken ayrıntıları ortaya koydu. Instagram hesabına yapılan şüpheli girişler ve SIM kartla ilgili iddialar soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

Tunceli'de kaybolduktan yıllar sonra cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyasına yeni bir bilirkişi raporu eklendi. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmaya dahil edilen 120 sayfalık Ulusal Kriminal Büro Kriminal Teknik Bilirkişi Raporu, dosyadaki dijital izlere ilişkin yeni ayrıntılar içerdi.

Raporda, Doku'nun Instagram hesabına farklı cihazlardan yapılan girişler mercek altına alındı. Özellikle yedek SIM kart henüz çıkarılmadan önce yaşanan hareketlilik dikkat çekti.

Rapora göre, 17 Ocak 2020 akşamı saat 21.23'te Doku'nun Instagram hesabına farklı model bir akıllı cihaz üzerinden yeniden giriş yapıldı. Farklı telefonlar ve benzer IP numaraları üzerinden gerçekleşen girişler soruşturma kapsamında incelendi.

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"BUNUN KONUMUNA BİR BAK"

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile eski polis memuru Gökhan Ertok arasındaki iletişim de dosyaya girdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheli hesap girişleriyle ilgili sorusuna cevap veren Ertok, söz konusu işlemleri kendisinin yapmadığını savundu. Ertok, "Bu işlemi şimdi sizden duydum, bu işlemi ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ertok ayrıca, SIM kart kendisine ulaşmadan önce Sonel'in Gülistan Doku'nun GSM numarasını vererek, "Bunun konumuna bir bak" dediğini söyledi.

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"GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?" ARAMASI

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ise yedek SIM kart işlemleri yapılmadan önce telefonun şüphelilerin elinde olduğunu öne sürdü.

Dosyada ayrıca Ertok'un olayın ardından başka bir polis memurunun adına POLNET sistemi üzerinden "Gülistan Doku kimdir?" şeklinde sorgulama yaptığı iddiası da yer aldı.

Yeni bilirkişi raporuyla birlikte dosyadaki dijital hareketlilik yeniden soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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