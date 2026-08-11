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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'la görüştü! Gündem çerçeve yasa

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen terörsüz Türkiye'ye yönelik çerçeve yasanın ele alındığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ÇERÇEVE YASA MASADA

Görüşmede "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un masaya yatırıldığı değerlendiriliyor.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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