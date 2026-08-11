Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Yunanistan'dan itiraf: Mekke Anlaşması bölgesel planları suya düşürdü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yunanistan'dan itiraf: Mekke Anlaşması bölgesel planları suya düşürdü

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması, Yunanistan'da tedirginliği beraberinde getirdi. Kathimerini gazetesi, anlaşmanın Yunanistan'ın dahil olduğu Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru gibi planlara zarar verdiğini ve İsrail'in Yunanistan-BAE-Hindistan arasındaki işbirliğini derinleştirmek için Atina'ya baskı yapacağını belirtti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Yunanistan açısından olumsuz etkileri olacağını yazdı.

Kathimerini gazetesi, "Mekke Anlaşması ve Atina" başlıklı haberinde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmanın Atina'yı nasıl etkilediğini değerlendirdi.

Yunanistan'dan itiraf: Mekke Anlaşması bölgesel planları suya düşürdü
Başlık ResmiYunanistan'dan itiraf: Mekke Anlaşması bölgesel planları suya düşürdü

⁠"ATİNA İÇİN YAN ETKİLER"

Haberde, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) olasılığından uzaklaşılması da dahil olmak üzere Atina için 'yan etkiler' içermektedir. Ayrıca İsrail'in, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan'a 'karşıt birliktelik' mantığıyla aralarındaki işbirliğinin derinleştirilmesi için baskı yapacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

İmzalanan anlaşmanın Atina'yı Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesindeki bölgesel stratejisini yeniden düzenlemek durumunda bıraktığı kaydedilen haberde, "Şimdi Atina'nın karşı karşıya kalacağı zorlu ikilemlerden biri de Yunanistan, BAE ve Hindistan'a ilişkilerini derinleştirmek için daha çok baskı yapacak olan İsrail'in izlediği son derece agresif taktiktir." denildi.

Yunanistan'dan itiraf: Mekke Anlaşması bölgesel planları suya düşürdü
Başlık ResmiYunanistan'dan itiraf: Mekke Anlaşması bölgesel planları suya düşürdü

YUNANİSTAN'IN DAHİL OLDUĞU PLANLARA ZARAR

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Yunanistan'ın dahil olduğu farklı orta ve uzun vadeli planlara da zarar verdiği ifade edilen haberde, bu planlardan en çok bilineninin Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) olduğu belirtildi.

Yunanistan'dan itiraf: Mekke Anlaşması bölgesel planları suya düşürdü
Başlık ResmiYunanistan'dan itiraf: Mekke Anlaşması bölgesel planları suya düşürdü

Haberde, "Yunanistan ve İsrail, Hindistan ve BAE ile birlikte başta gayet iyimser olan bu projeye yatırım yapmıştı. Son gelişme ise IMEC'in de EastMed'in kaderine sahip olacağı yönündeki değerlendirmeyi doğruluyor. Yani maliyet ve jeopolitik değişimler nedeniyle gerçekleşmeyecek." değerlendirmesi yer aldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Gözler 14 Ağustos
GÜNDEM

Gözler 14 Ağustos'ta: Çelik'ten Erdoğan'ın 25. yıl mesajı için "Tarihi konuşma" vurgusu

Bu anlaşmanın diplomatik açıdan da Türkiye'nin Suriye'deki konumunu güçlendirdiğine vurgu yapılan haberde, Yunanistan Savunma Bakanlığından sızan bilgilere göre, Yunanistan’ın Suudi Arabistan’a verdiği Patriot savunma sistemlerine ilişkin anlaşmanın da artık yıllık olarak değil, aylık olarak güncelleneceğinin belirtildiği aktarıldı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'la görüştü!
Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'la görüştü!
Kaydet
Şekip Mosturoğlu'ndan 4 Nisan açıklaması!
Şekip Mosturoğlu'ndan 4 Nisan açıklaması! "5 kişiyle sınırlı kalmayacak"
Kaydet
Abdullah Avcı'nın acı günü
Abdullah Avcı'nın acı günü
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.