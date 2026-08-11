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Dünya

Feci kazada 15 kişi öldü! Mısır'da işçileri taşıyan kamyonette can pazarı

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Feci kazada 15 kişi öldü! Mısır'da işçileri taşıyan kamyonette can pazarı

Mısır'da işçilerin taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ortalık can pazarına döndü. Feci kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

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Mısır’da işçileri taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Mısır’ın İsmailiye vilayetinde işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Feci kazada 15 kişi öldü! Mısır'da işçileri taşıyan kamyonette can pazarı
Başlık ResmiFeci kazada 15 kişi öldü! Mısır'da işçileri taşıyan kamyonette can pazarı

15 KİŞİ ÖLDÜ

Mısır Sağlık Bakanlığı, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Yetkililer, kazanın Al-Shabab elektrik santralinin önünde meydana geldiğini aktardı. Kazanı nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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