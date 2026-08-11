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Fay haritasına bakıp yanılmayın! Osman Bektaş doğru bilinen yanlışı açıkladı

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Fay haritasına bakıp yanılmayın! Osman Bektaş doğru bilinen yanlışı açıkladı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, fay haritalarının deprem riskini tek başına göstermediğine dikkat çekti. Bektaş, haritalarda yer almayan gizli ve denizaltı faylarının bulunabileceğini belirterek, "Diri fay haritası, deprem haritası değildir" dedi.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Sosyal medya hesabından sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptığı yeni paylaşımda fay haritalarına değindi.

Bektaş, X hesabından yaptığı paylaşımda "Diri fay haritası, deprem haritası değildir" ifadelerini kullanarak, haritalarda fay bulunmamasının o bölgede deprem olmayacağı anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Gizli, henüz haritalanmamış ve denizaltı faylarının haritalarda eksik kalabileceğine dikkat çeken Bektaş, aktif fayların da büyük depremler meydana getirmeden hareket edebileceğini ifade etti.

Bektaş, "Creep yapan aktif faylar büyük deprem üretmeden de hareket edebilir; M4,5'ten küçük depremler oluşturabilir" dedi.

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"FAYIN DİRİ OLMASI İÇİN M5,5+ DEPREM GEREKMEZ"

Diri faylarla ilgili değerlendirmesini sürdüren Bektaş, bir fayın diri kabul edilmesi için mutlaka 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretmiş olması gerekmediğini belirtti.

Bektaş, paylaşımında örnek olarak Karadeniz Fayı'nı göstererek, "Karadeniz sahili boyunca uzanan ve sahil şehirlerini tehdit eden Karadeniz Fayı 1968'de M6,6 ile Bartın'ı yıkmıştır" ifadelerini kullandı.

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