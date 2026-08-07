7.1'lik depremde nefes kesen mücadele! Doktorlar ameliyatı bırakmadı

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki deprem sırasında ameliyathanede kaydedilen görüntüler, sağlık çalışanlarının soğukkanlılığını gözler önüne serdi. Şiddetli sarsıntıya rağmen ameliyatı bırakmayan ekip önce hastayı korudu, ardından operasyonu başarıyla tamamladı.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sırasında ameliyathanede yaşananlar, güvenlik kameralarının kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, deprem anında ameliyathanedeki tıbbi cihazların ve ekipmanların şiddetle sallandığı, bazı sağlık çalışanlarının ise dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ekip, paniğe kapılmadan hastanın güvenliğini sağlamaya odaklandı.

OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

Özellikle iki sağlık çalışanının, ameliyat masasının başında kalarak hastayı devrilebilecek ekipmanlardan korumak için adeta siper olduğu anlar dikkat çekti. Depremin etkisinin azalmasının ardından ekip operasyonu kaldığı yerden sürdürerek başarıyla tamamladı.

Japon basınında yer alan bilgilere göre hastanenin faaliyetleri kısa sürede normale dönerken, sağlık hizmetleri 5 Ağustos itibarıyla yeniden kesintisiz şekilde devam etmeye başladı.

Kumamoto Valiliği'nin açıkladığı verilere göre 28 Temmuz'daki depremde en az 38 kişi hayatını kaybetti. Afette 3 bin 851 yapı hasar görürken, 181 bina tamamen yıkıldı. Deprem, bölgede son yılların en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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