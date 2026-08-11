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Spor

Berkan Kutlu'dan 1+1 yıllık imza

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Berkan Kutlu'dan 1+1 yıllık imza

Süper Lig ekibi Kocaelispor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Berkan Kutlu ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kutlu, İsviçre ekiplerinden Monthey'in altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'da forma giydi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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