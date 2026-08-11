MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2026 kazanan takım belli oldu

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun tamamlanmasının ardından sezonun ilk takım mücadelesini kazanan takım belli oldu. Burçin ve Ayşe'nin kaptanlığındaki Mavi ve Kırmızı Takım, "Esnaf Lokantası Yaz Yemekleri" konseptiyle karşı karşıya geldi. 11 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu merak ediliyor.

MasterChef Türkiye'de 20 kişilik ana kadronun belirlenmesi ve ilk kaptanlık oyununun tamamlanmasının ardından yarışmacılar bu kez takım dokunulmazlığı için tezgah başına geçti. 11 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümde Mavi Takım'ın kaptanlığını Burçin, Kırmızı Takım'ın kaptanlığını ise Ayşe üstlendi. Şeflerin dokuz farklı yemek üzerinden yapacağı değerlendirme, sezonun ilk dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını belirleyecek.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın 11 Ağustos tarihli bölümünde sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan "Esnaf Lokantası Yaz Yemekleri" konseptine uygun dokuz çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Taze fasulye, kızartmalar, zeytinyağlılar ve sulu yemeklerin yer aldığı menüde iki takım hem süreyle hem de birbirleriyle mücadele etti. İlk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2026 kazanan takım

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU

Mavi takım:

Burçin - Kaptan

Batuhan

Bahar

Kübra

Tolga

Eyüp Can

Hasan Alp

Nilay

Demirhan

Şiringül

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2026 kazanan takım

Kırmızı takım:

Ayşe Nur İnal (Kaptan)

Simge

Şükran

Enes

Muhammed

Armağan

Gül

Koray

Nurten

Şadi

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