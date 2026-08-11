MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2026 kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun tamamlanmasının ardından sezonun ilk takım mücadelesini kazanan takım belli oldu. Burçin ve Ayşe'nin kaptanlığındaki Mavi ve Kırmızı Takım, "Esnaf Lokantası Yaz Yemekleri" konseptiyle karşı karşıya geldi. 11 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu merak ediliyor.
MasterChef Türkiye'de 20 kişilik ana kadronun belirlenmesi ve ilk kaptanlık oyununun tamamlanmasının ardından yarışmacılar bu kez takım dokunulmazlığı için tezgah başına geçti. 11 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümde Mavi Takım'ın kaptanlığını Burçin, Kırmızı Takım'ın kaptanlığını ise Ayşe üstlendi. Şeflerin dokuz farklı yemek üzerinden yapacağı değerlendirme, sezonun ilk dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını belirleyecek.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2026'nın 11 Ağustos tarihli bölümünde sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan "Esnaf Lokantası Yaz Yemekleri" konseptine uygun dokuz çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Taze fasulye, kızartmalar, zeytinyağlılar ve sulu yemeklerin yer aldığı menüde iki takım hem süreyle hem de birbirleriyle mücadele etti. İlk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU
Mavi takım:
Burçin - Kaptan
Batuhan
Bahar
Kübra
Tolga
Eyüp Can
Hasan Alp
Nilay
Demirhan
Şiringül
Kırmızı takım:
Ayşe Nur İnal (Kaptan)
Simge
Şükran
Enes
Muhammed
Armağan
Gül
Koray
Nurten
Şadi