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Dünya

Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi! ABD'den gemiye füze saldırısı

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Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi! ABD'den gemiye füze saldırısı
Fotoğraf Başlığı Hürmüz Boğazında tansiyon yükseldi! ABDden gemiye füze saldırısı

ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik deniz ablukasını aşmaya çalışan Panama bandıralı Vela Nova adlı yük gemisinin helikopterden ateşlenen iki füzeyle vurulduğunu açıkladı.

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ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası sürerken bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Vela Nova adlı Panama bandıralı yük gemisinin ablukayı aşmaya çalıştığını açıkladı.

CENTCOM'un açıklamasına göre gemi, günün erken saatlerinde Umman Körfezi'nden geçerek İran'daki bir limana doğru ilerledi. ABD güçlerinin yaptığı uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen gemiye müdahale edildi.

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İKİ FÜZEYLE VURULDU

ABD Donanması'na ait MH-60 tipi helikopterden geminin makine dairesine iki Hellfire füzesi ateşlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından geminin dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ve Vela Nova'nın İran'a doğru ilerleyemediği kaydedildi.

CENTCOM, "Gemi artık ABD'nin yürürlükteki ablukasını ihlal ederek İran'a doğru ilerlemiyor. Söz konusu abluka tamamen yürürlükte olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

CENTCOM verilerine göre 11 Ağustos itibarıyla ABD güçleri, ablukayı aşmaya çalışan 55 ticari geminin rotasını değiştirdi. Uyarılara uymayan 3 geminin etkisiz hale getirildiği, 2 gemiye ise asker çıkarıldığı bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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