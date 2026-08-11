İzmir'de elektrik kesintisi programı 12-13 Ağustos 2026 tarihleri için araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından açıklanan planlı çalışma programıyla birlikte kent genelinde elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleler ile çalışmaların tamamlanmasının öngörüldüğü saatler gündeme geldi.

İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde kentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şebekede gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik hizmetine geçici olarak ara verilecek. "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı ise GDZ Elektrik tarafından duyurulan kesinti programındaki başlangıç ve bitiş saatlerine göre takip ediliyor.

12 AĞUSTOS İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Aliağa su kesintisi:

09:00 - 17:00 Şakran Sayfiye (3433, 3434. Sk., 3436. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3444. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3453. Sk., 3454. Sk., 3455. Sk., 3461. Sk., 3499. Sk., 3499/1. Sk., 3500/1. Sk., 3500/2. Sk., 3502. Sk., Barbaros Pasa Cd., İncirlik Cd.), Şakran Sayfiye (2. Çevre Yolu Cd., 3408. Sk., 3409. Sk., 3410. Sk., 3411. Sk., 3424. Sk., 3424/1. Sk., 3425. Sk., 3425/1. Sk., 3426. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., İncirlik Cd., Şair Mehmet Akif Cd.)

Bergama su kesintisi:

10:00 - 16:00 Gaylan

09:00 - 14:00 Atatürk (250. Sk., Beyler Sk.)

15:00 - 18:00 Atatürk (Beyler Sk., Beyler Sokak Çıkmaz Yol Küme Evleri)

10:00 - 15:00 Bozyerler (2775 Sk., 2776. Sk., Yuntdağ Yolu), Zeytindağ (2775 Sk., Yuntdağ Yolu)

GDZ İzmir elektrik kesintisi 12-13 Ağustos listesi! İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

Çeşme su kesintisi:

09:00 - 16:30 Şifne (6000. Sk., 6359. Sk., 6373. Sk., 6392. Sk., 6393. Sk., 6393/1. Sk., 6394. Sk., 6395. Sk., 6396. Sk., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401. Sk., 6401/1. Sk., 6402. Sk., 6403. Sk., 6405. Sk., 6406. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6411. Sk., 6412. Sk., 6415. Sk., 6417. Sk., 6418. Sk., 6418/1. Sk., 6419. Sk., 6420. Sk., 6421. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6424. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6428. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., Sıte Icı Yol)

Kiraz su kesintisi:

09:30 - 17:30 Cevizli (DOĞANCI), Doğancılar (Doğancı Küme Evleri, Doğancılar Köyü İç Yolu, Doğancılar Yolu)

Menemen su kesintisi:

10:00 - 16:00 Gölcük (9403. Sk., 9404. Sk., 9406. Sk., 9422. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd.), İncirli Pınar (105/2. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 117/1. Sk., 117/2. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 121/1. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 123/1. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 125/1. Sk., 125/2. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 129/4. Sk., 130. Sk., 132. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 143. Sk., 143/3. Sk., 9142. Sk., 9142/1. Sk., 9403. Sk., 9404. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd.), Yeşil Pınar (105/2. Sk., 326. Sk., 331. Sk., Asarlık Viyadüğü), 9 Eylül (238. Sk., 247. Sk., 249. Sk., 251. Sk., 253. Sk., 266. Sk., 268. Sk., 270. Sk., 272. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 7239. Sk., 8. Cd.)

Ödemiş su kesintisi:

09:00 - 17:00 Demircili (Demircili Küme Evleri), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy, Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sk., YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri)

Seferihisar su kesintisi:

09:00 - 16:30 İhsaniye (İhsaniye Küme Evleri), Turgut (Bozyer Küme Evleri, İhsaniye Küme Evleri), Ulamış (1434. Sk., 1435. Sk., 1436. Sk., 1436/1. Sk.)

GDZ İzmir elektrik kesintisi 12-13 Ağustos listesi! İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

Urla su kesintisi

09:00 - 16:30 Bademler (15000. Sk., 15000/1. Sk., 15001/1 Sk., 15003. Sk., 15003/1. Sk., 15005/1. Sk., 15007. Sk., 15008. Sk., 15009. Sk., 15009/1. Sk., 15010. Sk., 15011. Sk., 15011/1. Sk., 15012. Sk., 15013. Sk., 15014. Sk., 15015. Sk., 15016. Sk., 15017. Sk., 15018. Sk., 15019. Sk., 15020. Sk., 15021. Sk., 15022. Sk., 15023. Sk., 15024. Sk., 15024/1. Sk., 15025. Sk., 15026. Sk., 15027. Sk., 15028. Sk., 15029. Sk., 15030. Sk., 15031. Sk., 15032. Sk., 15033. Sk., 15034. Sk., 15035. Sk., 15035/2. Sk., 15035/3. Sk., 15036. Sk., 15037. Sk., Bademler Cd., Seferihisar Cd.), Ovacık (İHSANİYE)

Çiğli su kesintisi:

09:00 - 13:00 Atatürk (8809/10. Sk., 8930/1. Sk., 8930/4. Sk.)

13:00 - 17:00 Atatürk (8930/4. Sk.)

Narlıdere su kesintisi:

09:00 - 17:00 Huzur (Açelya Sk., Bahar Sk., Eriş Sk., Erkan Sk., İlhan Selçuk Sk., Mandalinlik Sk., Mithatpaşa Cd., Yapıcılar Sk., Zümbülcan Sk.)

09:30 - 17:00 Huzur (Açelya Sk., Açelyam Sk., Ful Sk., Kumru Sk., Öğretmenler Sk., Ören Parkı İçi Yolu, Saffet Baba Sk., Timurcan Sk., Yiğit Sk.)

10:00 - 17:00 Çamtepe (Mithatpaşa Cd., Uludağ Sk.), Narlı (Ahmet Haşim Sk., Budak Sk., Erkin Sk., İlgi Sk., İlkay Sk., İsmet İnönü Cd., Kamelya Sk., Karahan Sk., Kartal Sk., Kozanoğlu Sk., Mithatpaşa Cd., Nilgün Sk., Taşdemir Sk.), Yenikale (Kantarcı Sk., Şair Nedim Sk., Zafer Sk.)

10:30 - 17:00 Çamtepe (Çağatay Sk., Çelebi Sk., Meydan Sk.), Narlı (Çelebi Sk., Ezgi Sk., Gürağaç Sk., İsmet İnönü Cd., Kaan Sk., Metin Oktay Sk., Özyuva Sk., Umut Sk.)

GDZ İzmir elektrik kesintisi 12-13 Ağustos listesi! İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 13 AĞUSTOS 2026

Aliağa su kesintisi:

09:00 - 17:00 Çakmaklı (10/15. Sk., Hacı Mehmet Çiftliği Küme Evleri, Hacı Mehmet Küme Evleri)

10:00 - 16:00 Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.), Hacıömerli (Eski Yerleşim Küme Evleri, Hacıömerli Köyü)

Bergama su kesintisi:

09:00 - 14:00 Fevzipaşa (1006. Sk., 1009/2. Sk., 1011. Sk., Çatal Çınar 3 Küme Evleri)

15:00 - 18:00 Atatürk (Beyler Sk., Değirmen Yolu Sk.), Fevzipaşa (1011. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., Değirmen Yolu Sk.)

09:00 - 12:00 Ovacık (Süleymanlı Köyü Yolu), Süleymanlı (Süleymanlı Sk.)

Bornova su kesintisi:

10:00 - 13:00 Evka 3 (119/1. Sk., 119/11. Sk., 119/12. Sk., 119/13. Sk., 119/14. Sk., 119/2. Sk., 119/3. Sk., 119/4. Sk., 119/5. Sk., 119/6. Sk., 119/7. Sk., 121. Sk., 121/1. Sk., 121/3. Sk., Ankara Cd.)

09:00 - 13:00 Çiçekli (Açelya Sk., Akasya Sk., Çiçekli Cd., Çitlenbik Sk., Fulya Sk., Kardelen Sk.), Çiçekli (8500. Sk., 8501, Çamlık Cd., Manolya Sk.)

GDZ İzmir elektrik kesintisi 12-13 Ağustos listesi! İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

Çeşme su kesintisi:

08:30 - 16:30 Altınyunus, Çakabey (2200. Sk., 2229. Sk., 2229/1. Sk., 2230. Sk., 2230/1. Sk., 2231. Sk., 2231/1. Sk., 2232. Sk., 2234. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2238. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2241. Sk., 2245. Sk., 2246. Sk., 2247. Sk., 2248. Sk., 2249. Sk., 2250. Sk., 2250/1. Sk., 2250/2. Sk., 2250/3. Sk., 2250/4. Sk., 2308. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5010/1. Sk., Çeşme Asfaltı Cd., Kızılkaya Mevkii Küme Evleri), Fahrettinpaşa (2200/1. Sk., 2234. Sk., 2303. Sk., 2305. Sk., 2308. Sk., Çeşme Asfaltı Cd.), Ilıca (5001. Sk., 5009. Sk., 5011. Sk.), İsmet İnönü (2083. Sk., 2084. Sk., 2086. Sk., 2087. Sk., 2088. Sk., 2089. Sk., 2091. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2095/1. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2100. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2104. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2123. Sk., 2126. Sk., 2146. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2168. Sk.)

Foça su kesintisi:

09:00 - 17:00 Cumhuriyet, Kozbeyli (Kıvılcım Kemal Anadol Sk., Kozbeyli Köyü Küme Evleri)

Karaburun su kesintisi:

09:00 - 15:00 Mordoğan (359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 367. Sk., Namık Kemal Cd.)

Menemen su kesintisi:

12:00 - 13:00 29 Ekim (Çanakkale Asfaltı Cd.), 30 Ağustos (2. Cd., 4. Cd., 7104. Sk., 7104/2. Sk., 7106. Sk., 7107. Sk., 7108. Sk., 7110. Sk., 7110/1. Sk., 7111. Sk., 7113. Sk., 7114. Sk., 7116. Sk., 7117. Sk., 7119. Sk., 7122. Sk., 7123. Sk., 7124. Sk., 7126. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Site İci Yolu), İstiklal (2. Cd., 5. Cd., 523/1. Sk., 7401. Sk., 7403. Sk., 7408. Sk., 7410. Sk., 7411. Sk., 7412. Sk., 7413. Sk., 7414. Sk., 7414/2. Sk., 7416. Sk., 7417. Sk., 7418. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7422. Sk., 7423. Sk., 7424. Sk., 7425. Sk., 7432. Sk., 7432/1. Sk.), İstiklal (7401. Sk., 7407. Sk., 7411. Sk., 7424. Sk., 7430. Sk., 7432. Sk., 7434. Sk.)

Ödemiş su kesintisi:

09:30 - 15:30 Karakova (Balabanlı Yolu Cd.), Umurbey

12:00 - 17:00 Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.)

09:00 - 17:00 Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri)

09:00 - 09:30 Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

16:30 - 17:00 Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

GDZ İzmir elektrik kesintisi 12-13 Ağustos listesi! İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

Seferihisar su kesintisi:

09:00 - 17:00 Ulamış (1419. Sk., 1419/1. Sk., 1419/11. Sk., 1419/13. Sk., 1419/14. Sk., 1419/15. Sk., 1419/16. Sk., 1419/2. Sk., 1419/3. Sk., 1419/4. Sk., 1419/5. Sk., 1419/7. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Cd., İzmir Seferihisar Yolu, Okul Cd., Sabri Soykan Cd.), Ulamış (1417/2. Sk., Çeşme Cd., Düzce Cd., İzmir Seferihisar Yolu, Okul Cd.)

Buca su kesintisi:

10:00 - 12:00 29 Ekim (2131. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2208. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2253. Sk., 2254. Sk., 2256. Sk., 2256/1. Sk., Arazi İçi Sk., Atatürk Cd., Orta Tepe Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

01:00 - 01:15 Seyhan (700. Sk., 703. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 722/5. Sk.)

06:00 - 06:15 Seyhan (700. Sk., 703. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 722/5. Sk.)

01:00 - 06:15 Seyhan (700. Sk., 709. Sk., 711. Sk., 711/4. Sk., 722. Sk., 722/1. Sk., 722/2. Sk., 722/3. Sk., 722/4. Sk., 722/5. Sk., 722/6. Sk., 722/7. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)

09:00 - 16:00 Göksu (637/14. Sk., 637/15. Sk., 637/29. Sk., 692. Sk., 692/1. Sk., 692/3. Sk.)

Menderes su kesintisi:

09:00 - 12:00 Oğlananası Atatürk (7035. Sk., 7040. Sk., 7041. Sk., Fevzi Çakmak Cd., Koyun Ahılı Küme Evleri), Oğlananası Cumhuriyet (7034. Sk., 7041. Sk., Fevzi Çakmak Cd., Nergizlik Küme Evleri)

13:00 - 16:00 Oğlananası Atatürk (7019. Sk., 7020. Sk., 7023. Sk., 7025. Sk., 7025/1. Sk., 7025/2. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7044. Sk., 7045. Sk., Menderes Cd.)

06:00 - 08:00 Ataköy (19. Sk., 5602. Sk., 5602/1. Sk., 5603. Sk., 5603/1. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5606. Sk., 5606/1 SOK, 5606/1. Sk., 5607. Sk., 5607/1. Sk., 5609. Sk., 5609/1. Sk., 5610. Sk., 5611. Sk., 5612. Sk., 5613. Sk., 5620. Sk., 5621. Sk., 5621/1. Sk., 5621/3. Sk., 5621/4, 5621/5. Sk., 5621/6. Sk., 5622/1. Sk., 5623. Sk., Bağyeri, Çapar Küme Evleri, Claros Blv., Harmanyeri Küme Evleri, Ilıpınar Sk., İzmir Cd., Kalabak Küme Evleri, Mustafa Kemal Sk., Taşaltı Küme Evleri), Çakaltepe, Çamönü (10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 17/1. Sk., 17/2. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 21/1. Sk., 21/2. Sk., 21/3. Sk., 21/4, 22, 22/2. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 94, Claros Blv., İzmir Cd., Özvatan Cd., Sevgiler Cd., taşaltı), Değirmendere (23 Nisan Cd., Güren Sk., İzmir Cd., Kolophon Sk., Kurudere Sk., Muzaffer Sk.)

Balçova su kesintisi:

09:00 - 17:00 Bahçelerarası (Denizaltı Sk., İskele Sk., Körfez Sk., Liman Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Tan Sk., Tümay Sk., Yıldız Sk.), Bahçelerarası (Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Seren Sk., Yıldız Sk.), İnciraltı (Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Seren Sk.)

10:00 - 17:00 Bahçelerarası (Anafor Sk., Nehir Sk., Suna Sk., Tümay Sk.)

Çiğli su kesintisi:

09:00 - 13:00 Atatürk (8809/12. Sk., 8809/17. Sk., 8809/23. Sk., 8838. Sk., 8838/18. Sk., 8838/22. Sk., 8838/25. Sk., 8841. Sk.)

Gaziemir su kesintisi:

09:00 - 12:00 Hürriyet (1072. Sk., 1073. Sk.)

10:00 - 13:00 Gazi (Akçay Cd.)

Karabağlar su kesintisi:

02:00 - 02:15 Tahsin Yazıcı (9133. Sk., 9168. Sk., 9168/10. Sk., 9168/11. Sk., 9168/2. Sk., 9168/8. Sk., 9302. Sk., 9304. Sk., 9306/2. Sk., 9307. Sk., 9318. Sk., 9319. Sk., Fatin Rüştü Zorlu Cd., Kültür Cd., Mevlana Cd., Yiğitler Cd., Yunus Emre Cd.)

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