Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonunda uygulanacak "yabancı kuralı" konusunda Süper Lig kulüplerinin 10+4'te değişikliğe gidilmesi talebini kabul etmedi. Kuralın aynı şekilde uygulanması kararı, Fenerbahçe kadrosunda önemli değişikliklere neden olabilir.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, Süper Lig kulüpleri tarafından ısrarla değiştirilmesi istenmesine karşın yabancı kontenjanında geri adım atmadı. Yeni sezonda 10+4 kuralının uygulanacağı resmen duyuruldu.

YEDİ VEDA KARARI

Bu gelişmenin ardından Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'de 7 yabancı oyuncuya veda edilmesi bekleniyor.

Diego Carlos

A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerde yolların ayrılması planlanan futbolcular şöyle:

Anthony Musaba

Diego Carlos (kiradan döndü)

Dominik Livakovic (kiradan döndü)

Ognjen Mimovic (kiradan döndü)

Omar Fayed (kiradan döndü)

Rodrigo Becao (kiradan döndü)

Sofyan Amrabat (kiradan döndü)

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