Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 10+4 sonrası "7 ayrılık" kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonunda uygulanacak "yabancı kuralı" konusunda Süper Lig kulüplerinin 10+4'te değişikliğe gidilmesi talebini kabul etmedi. Kuralın aynı şekilde uygulanması kararı, Fenerbahçe kadrosunda önemli değişikliklere neden olabilir.
Özetle DinleFenerbahçe'de yaprak dökümü: 10+4 sonrası "7 ayrıl...
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Spor az önce
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kontenjanında geri adım atmaması üzerine Fenerbahçe'de birçok yabancı oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.
- TFF, Süper Lig kulüplerinin taleplerine rağmen yabancı kontenjanında 10+4 kuralını uygulayacak. Bu kararın ardından Fenerbahçe'de 7 yabancı oyuncu ile yolların ayrılması gündemde.
- Yolların ayrılması planlanan futbolcuların; Anthony Musaba, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Rodrigo Becao ve Sofyan Amrabat olduğu belirtildi.
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İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, Süper Lig kulüpleri tarafından ısrarla değiştirilmesi istenmesine karşın yabancı kontenjanında geri adım atmadı. Yeni sezonda 10+4 kuralının uygulanacağı resmen duyuruldu.
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Bu gelişmenin ardından Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'de 7 yabancı oyuncuya veda edilmesi bekleniyor.
A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerde yolların ayrılması planlanan futbolcular şöyle:
Anthony Musaba
Diego Carlos (kiradan döndü)
Dominik Livakovic (kiradan döndü)
Ognjen Mimovic (kiradan döndü)
Omar Fayed (kiradan döndü)
Rodrigo Becao (kiradan döndü)
Sofyan Amrabat (kiradan döndü)
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