Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'in teknik patronu Mario Kovacevic, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'den kiraladıkları Dominik Livakovic'i takımda tutmak istediklerini söyledi.

Dominik Livakovic, yeni sezonla birlikte kiralık oynadığı Dinamo Zagreb'ten bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe'ye dönecek. 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Hırvat file bekçisinin, Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

"LIVAKOVIC'İ TEBRİK EDİYORUM"

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, "Dünya Kupası'nı izliyorum ve Livakovic, Hırvatistan Ligi'nden gelip en iyi oynayan Hırvat oyuncu. Keşke ona bu kadar iş düşmeseydi ama performansına bakılınca onu tebrik ediyorum. Harika bir formda olduğu belli. Onun ve milli takımımızın bir üst tura yükselmesinden dolayı çok mutluyum" dedi.

Dominik Livakovic

"KALIRSA KİMSE BENDEN MUTLU OLAMAZ"

31 yaşındaki file bekçisinin gelecek yıl Dinamo Zagreb'de kalıp kalmayacağına yönelik soruya Kovacevic, "Dominik Livakovic'in yeni sezonda da Dinamo'da oynamaya devam edeceğine inanıyorum. Eğer kalırsa, kimse benden daha mutlu olamaz" cevabını verdi.

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