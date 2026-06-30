A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı sürüyor. Filenin Sultanları ikinci haftayı namağlup tamamlayarak üçüncü hafta maçlarına hazırlanırken, Filenin Efeleri de ikinci haftada aldığı kritik galibiyetlerle finaller için iddiasını korudu. Voleybol maçları ne zaman merak edilirken Filenin Efeleri ve Filenin Sultanları maç takvimi de voleybolseverler ile paylaşıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Japonya'nın Kansai kentinde sahaya çıkacak. İkinci haftada Ankara etabını dört galibiyetle tamamlayan milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarında Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı ise VNL'nin üçüncü hafta karşılaşmalarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynayacak. İkinci haftada Belçika ve Arjantin galibiyetleri alan Filenin Efeleri, üçüncü haftada güçlü rakiplerle mücadele edecek. Peki, voleybol maçları ne zaman?

Voleybol maçları ne zaman? Filenin Efeleri ve Filenin Sultanları maç takvimi 2026

VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan Temmuz ayında da devam ediyor.

Filenin Sultanları, üçüncü hafta ilk maçını 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 06.00'da Polonya'ya karşı oynayacak. Ay-yıldızlı ekip daha sonra 10 Temmuz Cuma günü saat 07.00'de ABD ile, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 13.20'de ev sahibi Japonya ile ve 12 Temmuz Pazar günü saat 09.30'da Tayland ile karşılaşacak.

Filenin Efeleri ise üçüncü hafta ilk sınavını 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de ev sahibi Sırbistan karşısında verecek. Milliler, 17 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da Ukrayna, 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da Slovenya ve 19 Temmuz Pazar günü saat 14.00'te İran ile karşı karşıya gelecek.

Voleybol maçları ne zaman? Filenin Efeleri ve Filenin Sultanları maç takvimi 2026

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

8 Temmuz 2026 | 06.00: Polonya - Türkiye

10 Temmuz 2026 | 07.00: ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 | 13.20: Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 | 09.30: Tayland - Türkiye

Voleybol maçları ne zaman? Filenin Efeleri ve Filenin Sultanları maç takvimi 2026

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ

15 Temmuz 2026 | 21.00: Sırbistan - Türkiye

17 Temmuz 2026 | 17.30: Türkiye - Ukrayna

18 Temmuz 2026 | 17.30: Türkiye - Slovenya

19 Temmuz 2026 | 14.00: Türkiye - İran

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