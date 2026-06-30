Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecekNATO Liderler Zirvesi öncesinde Reuters'a çok önemli açıklamalarda bulundu. İttifakın geleceği, yük paylaşımı tartışmaları ve ABD'nin konumuna dair mesajlar veren Bakan Güler, mevcut dönemin bir kriz değil, küresel güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye, önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz tarihlerinde 32 NATO liderinin yanı sıra Körfez ve Asya-Pasifik bölgesinden üst düzey yetkilileri Ankara'da ağırlayacak.

Tarihi zirve, ittifak içindeki yük paylaşımı, savunma harcamaları ve özellikle Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına müttefiklerin yeterince katkıda bulunmamasına ilişkin ABD’nin şikayetleri nedeniyle yaşanan küresel gerginliklerin tam ortasında gerçekleşecek.

Bakan Güler NATO Zirvesi öncesi duyurdu: 'Patriot' dahil tüm seçenekler masada!

BAKAN GÜLER: "İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DÖNEMİ BİR KRİZ OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUZ"

Zirvenin odak noktaları, ittifakın birliği, artan savunma harcamalarının değerlendirilmesi, savunma sanayii işbirliğinin güçlendirilmesi ve Ukrayna’ya verilen desteğin artırılması olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifakın mevcut durumuna dair şöyle konuştu:

"NATO, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz."

"ABD ÇEKİLMİYOR ANCAK AVRUPA DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin ittifaktaki konumuna ve Avrupa savunma planlamalarına ilişkin değerlendirmelerini aktarırken şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin NATO’dan çekilme niyeti bulunmuyor ancak Avrupa müttefiklerinin ve Kanada’nın Avrupa’nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesini istiyor. Bu durum, Avrupa'nın savunma planları ve girişimlerine Ankara’yı da dahil etmesini gerektiriyor."

Bakan Güler NATO Zirvesi öncesi duyurdu: 'Patriot' dahil tüm seçenekler masada!

HAVA SAVUNMASINDA SAMP-T VE PATRİOT SEÇENEKLERİ MASADA

Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisini daha da tahkim etmek adına yürütülen tedarik süreçlerine de değinen Bakan Güler, Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için "Mamba" olarak da bilinen SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı.

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