Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından kurtarma seferberliği devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaket bölgesinde Türk arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarışırken, Venezuela yönetiminden Türkiye’ye özel teşekkür geldi. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ülkesinin, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sahada olan Türk ekiplere minnettar olduğunu belirtti.

24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 1.719'a yükselirken, binlerce binanın yıkıldığı ülkede, enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarış sürüyor.

Türk arama kurtarma ekipleri ise felaketin en çok etkilediği La Guaira kentinde enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ve Savunma Bakanı Gustavo Gonzalez Lopez, çifte deprem felaketinin merkez üssü olan La Guaira kentinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Türk arama kurtarma ekibini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Peş peşe iki büyük depremle sarsılan Venezueladan Türkiyeye özel teşekkür!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VE TÜRK EKİPLERE ÖZEL TEŞEKKÜR

Gil, ziyaretin ardından Türkiye'nin desteğine değinerek, "Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da konuşlandırılan tüm ekibine, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Peş peşe iki büyük depremle sarsılan Venezueladan Türkiyeye özel teşekkür!

"SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN MİNNETARIZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda konuştuğunu belirten Gil, şunları kaydetti:

"Türk heyetinin, arama kurtarma ekiplerinin ve beraberinde getirdikleri teçhizatın varlığı gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Bu yardım faaliyetlerinin koordinasyonunu ele almak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bizzat telefonda görüştüm, sağlanan tüm destekler için gerçekten minnettarız."

"BİRBİRİMİZİ ANLAYAN KARDEŞ MİLLETLERİZ"

Gil, Türkiye'den yeni yardımların yapılacağını dile getirerek, "Yeni yardımların haberini aldık ve destekleri bekliyoruz. Kardeşimiz olan Türk halkının desteğini her an yanımızda hissediyoruz. Bu son olanlar da gösteriyor ki birbirini anlayan iki ülke, kardeş milletleriz." diye konuştu.

Peş peşe iki büyük depremle sarsılan Venezueladan Türkiyeye özel teşekkür!

VENEZUELA'YI SARSAN DEPREM FELAKETİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Depremlerde, 1719 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 34 kişi yaralanmıştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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