Suudi Arabistan Pro Lig'de yeni sezon heyecanı başlarken Al Hilal Riyadh ile Al Faisaly karşı karşıya geliyor. Türkiye'den de yakından takip edilen mücadele öncesinde maçın yayın kanalı, canlı izleme seçenekleri ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'in ilk haftasında Al Hilal, Al Faisaly'yi konuk ediyor. 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşma, ligin yeni sezonundaki ilk hafta programında yer alıyor. Peki, Al Hilal Riyadh-Al Faisaly maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AL HİLAL RİYADH-AL FAİSALY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Al Hilal Riyadh-Al Faisaly karşılaşması Türkiye'de HT Spor ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. HT Spor'un duyurusuna göre Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmaları sezon boyunca kanalın yayın programında yer alacak. Al Hilal-Al Faisaly mücadelesi de HT Spor ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmanın diğer yayın seçeneği ise S Sport Plus olacak. Böylece maçı televizyondan şifresiz takip etmek isteyenler HT Spor'u, dijital platform üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus'ı tercih edebilecek.

Al Hilal Riyadh-Al Faisaly maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Suudi Arabistan Pro Lig)

AL HİLAL RİYADH-AL FAİSALY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hilal Riyadh-Al Faisaly maçı 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Riyad'da oynanacak karşılaşmayla birlikte iki takım da Suudi Arabistan Pro Lig'deki yeni sezon mücadelesine başlayacak.

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