Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 14 Ağustos Cuma maç programı
Futbolseverlerin 14 Ağustos 2026 Cuma günü takip edeceği maç programında Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa ve Suudi Arabistan'da oynanacak mücadeleler yer alıyor. Günün fikstürü, özellikle yeni sezon heyecanının başlamasıyla birlikte saat ve yayın bilgileri açısından yakından takip ediliyor.
14 Ağustos Cuma günü futbol gündemi farklı liglerde oynanacak karşılaşmalarla hareketleniyor. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig'de akşam saatlerinde maçlar oynanırken, UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'deki karşılaşmalar da günün programında bulunuyor. Galatasaray-Çorum FK mücadelesi ise Süper Lig'de günün öne çıkan karşılaşması olacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
14 Ağustos 2026 Cuma günü Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig'de birer karşılaşma oynanacak. Süper Lig'de Galatasaray ile Çorum FK saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. 1. Lig'de ise Esenler Erokspor ile Sarıyer'in mücadelesi yine saat 21.30'da başlayacak.
Süper Lig
21.30 - Galatasaray - Çorum FK | beIN Sports 1
1. Lig
21.30 - Esenler Erokspor - Sarıyer | TRT Spor
14 AĞUSTOS CUMA MAÇ PROGRAMI
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
21.00 - KI Klaksvik - Lech Poznan
Portekiz Premier Lig
Sporting CP - Vitoria Guimaraes | beIN Sports 3
Suudi Arabistan Pro Lig
19.50 - Neom SC - Al Fayha
21.00 - Al Hilal Riyadh - Al Faisaly | HT Spor, S Sport Plus
21.00 - Al Ettifaq - Al Riyadh
Fransa Ligue 2
21.45 St. Etienne - Clermont | Bein Sports 4
21.45 Reims - Dunkerque HB | Bein Sports 5