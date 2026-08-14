Futbolseverlerin 14 Ağustos 2026 Cuma günü takip edeceği maç programında Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa ve Suudi Arabistan'da oynanacak mücadeleler yer alıyor. Günün fikstürü, özellikle yeni sezon heyecanının başlamasıyla birlikte saat ve yayın bilgileri açısından yakından takip ediliyor.

14 Ağustos Cuma günü futbol gündemi farklı liglerde oynanacak karşılaşmalarla hareketleniyor. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig'de akşam saatlerinde maçlar oynanırken, UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'deki karşılaşmalar da günün programında bulunuyor. Galatasaray-Çorum FK mücadelesi ise Süper Lig'de günün öne çıkan karşılaşması olacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

14 Ağustos 2026 Cuma günü Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig'de birer karşılaşma oynanacak. Süper Lig'de Galatasaray ile Çorum FK saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. 1. Lig'de ise Esenler Erokspor ile Sarıyer'in mücadelesi yine saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig

21.30 - Galatasaray - Çorum FK | beIN Sports 1

1. Lig

21.30 - Esenler Erokspor - Sarıyer | TRT Spor

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 14 Ağustos Cuma maç programı

14 AĞUSTOS CUMA MAÇ PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

21.00 - KI Klaksvik - Lech Poznan

Portekiz Premier Lig

Sporting CP - Vitoria Guimaraes | beIN Sports 3

Suudi Arabistan Pro Lig

19.50 - Neom SC - Al Fayha

21.00 - Al Hilal Riyadh - Al Faisaly | HT Spor, S Sport Plus

21.00 - Al Ettifaq - Al Riyadh

Fransa Ligue 2

21.45 St. Etienne - Clermont | Bein Sports 4

21.45 Reims - Dunkerque HB | Bein Sports 5

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