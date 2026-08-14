Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk karşılaşmasında Galatasaray ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Son dört sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedeflerken, Süper Lig'e yeni yükselen Çorum FK ise zorlu deplasmandan puan çıkarmak için sahaya çıkacak. Şimdi ise gözler ''Galatasaray-Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?'' sorusunda. İşte, Galatasaray-Çorum FK canlı yayın bilgileri...

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 35 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 28 galibiyet elde ederken 7 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, Çorum FK karşısında da seriyi devam ettirmek için bu akşam sahada olacak. Peki, Galatasaray-Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

Galatasaray-Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Süper Lig açılış maçı bu akşam

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Galatasaray ile Çorum FK arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli şekilde izlenebilecek.

Galatasaray-Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Süper Lig açılış maçı bu akşam

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun açılış karşılaşması 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. Galatasaray ile Çorum FK arasındaki mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Galatasaray-Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Süper Lig açılış maçı bu akşam

GALATASARAY-ÇORUM FK MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Sane, Osimhen

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Serdar, Smolcic, Borza, Ramadani, Ahmed Ildız, Serdar Gürler, Fredy, Emircan, Thiam

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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